Veja vídeo

Dois mortos e 4 feridos em ataques em frente a distribuidoras na Serra

Em intervalo de três horas, suspeitos em um Hyundai Tucson prata abriram fogo em frente a duas distribuidoras, em Maringá e no Bairro das Laranjeiras

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 08:50

Dois ataques a tiros em frente a distribuidoras de bebidas na Serra deixaram dois mortos e quatro feridos em um intervalo de três horas, na noite de quarta-feira (22). A primeira ocorrência foi no bairro Maringá: um homem foi assassinado dentro de seu local de trabalho. O segundo ataque ocorreu no Bairro das Laranjeiras e causou caos e correria. Em ambos os casos, os criminosos passaram disparando de dentro de um Hyundai Tucson prata.

Sobre o ataque em Maringá, às 19h28, na Avenida Perimetral, consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que Luiz Gustavo Pratti Corvello estava trabalhando na distribuidora quando dois criminosos encapuzados desceram do Tucson e dispararam. Ele não resistiu.

Três horas depois, às 22h23, os suspeitos no Tucson passaram em frente a outra distribuidora, dessa vez na Rua São Paulo, no Bairro das Laranjeiras — a cerca de 15 km do primeiro local. O estabelecimento estava cheio, já que as pessoas estavam assistindo ao jogo da Libertadores entre Flamengo e Racing.

Uma câmera de segurança flagrou o ataque: as imagens mostram mais de 15 clientes na calçada da distribuidora. O carro chega, o ocupante no banco de trás abre a porta e começa a atirar. O caos se instaura e todo mundo começa a correr. O resultado foi uma mulher morta e quatro pessoas feridas. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas são:

Mislene Ferreira dos Santos, de 40 anos, morta com diversos tiros; Mulher de 50 anos baleada na panturrilha; Jovem de 20 anos baleado nas nádegas; Homem de 39 anos baleado no abdômen; Homem de 36 anos baleado na coxa.



Todas as vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Castelândia e, dependendo da gravidade dos ferimentos, seriam transferidos para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Ainda de acordo com o boletim da PM, há a suspeita de que o ataque de Bairro das Laranjeiras tenha sido feito por rivais do tráfico de drogas da região, como já ocorreu no local em outras ocasiões.

A reportagem de A Gazeta aguarda retorno da Polícia Civil para saber se alguém foi preso e como andam as investigações do caso. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta