Reprovação em exame do Detran termina em agressão a policial no ES

Um candidato reprovado no exame do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) agrediu um policial militar após saber o resultado da prova, na manhã de sexta-feira (12), no bairro Maracanã, em Cariacica. Segundo o relato do militar à Polícia Militar, ele atuava como examinador da prova, quando o aluno passou a xingá-lo ao receber o resultado e, em seguida, avançou contra os avaliadores, dando um soco na boca do policial. Ainda segundo a polícia, foi necessária a intervenção de três homens para conter o suspeito.