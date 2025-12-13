Reprovação em exame do Detran termina em agressão a policial no ES
Um candidato reprovado no exame do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) agrediu um policial militar após saber o resultado da prova, na manhã de sexta-feira (12), no bairro Maracanã, em Cariacica. Segundo o relato do militar à Polícia Militar, ele atuava como examinador da prova, quando o aluno passou a xingá-lo ao receber o resultado e, em seguida, avançou contra os avaliadores, dando um soco na boca do policial. Ainda segundo a polícia, foi necessária a intervenção de três homens para conter o suspeito.
O homem, de 25 anos, disse aos policiais que perdeu o controle após ter sido supostamente insultado pelo militar e alegou ainda que teria sido agredido pelos examinadores. Ele foi encaminhado à delegacia. O nome dele não foi divulgado. A Polícia Civil informou que o suspeito assinou um termo circunstanciado por lesão corporal e injúria na Delegacia Regional de Cariacica. Após assumir o compromisso de comparecer em juízo, ele foi liberado.