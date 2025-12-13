Home
>
Polícia
>
Adolescente de 14 anos que fugiu de casa é baleado na Serra

Adolescente de 14 anos que fugiu de casa é baleado na Serra

Segundo a Polícia Militar, jovem deu entrada na UPA de Serra Sede e foi transferido para hospital; caso é investigado pela Polícia Civil

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 13:29

Um adolescente de 14 anos foi baleado na noite de sexta-feira (12) na entrada do bairro Divinópolis, na Serra. A Polícia Militar informou que foi acionada após o jovem dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede.

Recomendado para você

Segundo a Polícia Militar, jovem deu entrada na UPA de Serra Sede e foi transferido para hospital; caso é investigado pela Polícia Civil

Adolescente de 14 anos que fugiu de casa é baleado na Serra

Aluno disse ter perdido o controle após ter sido supostamente insultado pelo militar, que atuava como examinador; caso terminou na delegacia

Reprovação em exame do Detran termina em agressão a policial no ES

Testemunhas relataram que o carro trafegava em alta velocidade no momento da colisão e a bicicleta seguia pelo acostamento. Condutor foi autuado em flagrante por homicídio, embriaguez ao volante e omissão de socorro

Ciclista é morta em atropelamento em Guarapari e motorista é preso

O adolescente informou à PM que foi atingido por disparos durante uma tentativa de assalto. Ele contou aos policiais que estava voltando da praia quando foi abordado por criminosos que tentaram roubar o celular dele. Baleado no braço e no peito, o jovem recebeu os primeiros atendimentos na UPA e, devido à gravidade, foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o adolescente não corre risco de morte. Policiais da Divisão de Homicídios voltaram às ruas na manhã deste sábado (13) para colher novas informações sobre o crime e também estiveram no hospital para ouvir o jovem. Ainda segundo a TV Gazeta, a mãe do adolescente mora no Norte do Espírito Santo e informou à polícia que o filho fugiu de casa em setembro, passando a morar com um amigo na Serra.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar quem atirou no adolescente. Até a publicação deste texto, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-denúncia 181, que funciona em todo o Estado.

Leia mais

Imagem - Ciclista é morta em atropelamento em Guarapari e motorista é preso

Ciclista é morta em atropelamento em Guarapari e motorista é preso

Imagem - Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Imagem - Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais