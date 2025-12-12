Home
>
Polícia
>
Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:01

Camila Francis da Silva é moradora de Colatina

Viagens para Dubai e perfumes importados: a vida que Camila Francis da Silva ostentava nas redes sociais era de alto padrão. Acontece que, segundo a Polícia Civil, quem financiava tudo eram as vítimas dela e dos comparsas, alvos da Operação Luxúria, realizada nesta sexta-feira (12). A mulher e o marido, Washington Henrique dos Passos, foram presos.

Recomendado para você

Revólveres, pistola e carregadores estavam escondidos no veículo; um suspeito disse ter pago R$ 28 mil pelas armas no Rio de Janeiro

PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

O golpe funcionava da seguinte forma: Camila mantinha um perfil falso na internet para a contratação de programas. “Ela marcava o encontro, se disponibilizava a ir para outro município ou a pessoa podia ir encontrá-la. Depois, ela descobria que a pessoa era casada, tinha filhos e começava a extorqui-la, dizendo que iria destruir a família, conversar com a esposa. Uma das vítimas relatou também que recebeu a foto de uma arma”, detalhou o delegado Erick Lopes Esteves, da Delegacia de Vila Valério, responsável pelas investigações.

Líder de quadrilha ostentava vida de luxo nas redes sociais

Líder do grupo, que se apresenta nas redes sociais como Camila Francis, ostentava vida de luxo por Redes Sociais
Líder do grupo, que se apresenta nas redes sociais como Camila Francis, ostentava vida de luxo por Redes Sociais
Líder do grupo, que se apresenta nas redes sociais como Camila Francis, ostentava vida de luxo por Redes Sociais
Líder do grupo, que se apresenta nas redes sociais como Camila Francis, ostentava vida de luxo por Redes Sociais
Líder do grupo, que se apresenta nas redes sociais como Camila Francis, ostentava vida de luxo por Redes Sociais
Líder do grupo, que se apresenta nas redes sociais como Camila Francis, ostentava vida de luxo por Redes Sociais
1 de 6
Líder do grupo, que se apresenta nas redes sociais como Camila Francis, ostentava vida de luxo por Redes Sociais

Com as ameaças, as vítimas enviavam dinheiro. Foi após uma delas perder cerca de R$ 30 mil e procurar a Delegacia de Vila Valério que as investigações começaram, revelando pessoas lesadas em várias cidades do Espírito Santo.

“Com o dinheiro das extorsões, ela levava uma verdadeira vida de luxo. Era uma pessoa que pegava o dinheiro e gastava, porque sabia que, a qualquer momento, isso poderia dar problema”, destacou o delegado.

Suspeita, que se apresenta como Camila Francis nas redes sociais, antes e depois dos golpes
Suspeita, identificada como Camila Francis da Silva, antes e depois dos golpes Crédito: Divulgação e Redes Sociais

Marido preso

Além de Camila, o marido dela, Washington Henrique dos Passos, também foi preso. Uma terceira pessoa, identificada como Wilza de Lima Alves, está na mira da Polícia Civil, mas ainda não foi localizada.

Nas buscas desta sexta-feira, diversos itens de luxo, como relógios, óculos, perfumes importados, valores em espécie e um veículo avaliado em R$ 120 mil foram apreendidos (confira no vídeo abaixo).

Suspeitos gostavam de ostentar com itens de luxo

Para lavar o dinheiro, a quadrilha abria contas em nome de terceiros para receber os valores e ainda contraía empréstimos usando essas contas. Wilza era uma das pessoas que participava do grupo nessa função — a de receber as quantias em sua própria conta — e tinha até cadastro no programa Bolsa Família.

Leia mais

Imagem - Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Golpe Região Norte do ES Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais