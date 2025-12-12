Ostentação na internet

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:01

Viagens para Dubai e perfumes importados: a vida que Camila Francis da Silva ostentava nas redes sociais era de alto padrão. Acontece que, segundo a Polícia Civil, quem financiava tudo eram as vítimas dela e dos comparsas, alvos da Operação Luxúria, realizada nesta sexta-feira (12). A mulher e o marido, Washington Henrique dos Passos, foram presos.

O golpe funcionava da seguinte forma: Camila mantinha um perfil falso na internet para a contratação de programas. “Ela marcava o encontro, se disponibilizava a ir para outro município ou a pessoa podia ir encontrá-la. Depois, ela descobria que a pessoa era casada, tinha filhos e começava a extorqui-la, dizendo que iria destruir a família, conversar com a esposa. Uma das vítimas relatou também que recebeu a foto de uma arma”, detalhou o delegado Erick Lopes Esteves, da Delegacia de Vila Valério, responsável pelas investigações.

Líder de quadrilha ostentava vida de luxo nas redes sociais

Com as ameaças, as vítimas enviavam dinheiro. Foi após uma delas perder cerca de R$ 30 mil e procurar a Delegacia de Vila Valério que as investigações começaram, revelando pessoas lesadas em várias cidades do Espírito Santo.

“Com o dinheiro das extorsões, ela levava uma verdadeira vida de luxo. Era uma pessoa que pegava o dinheiro e gastava, porque sabia que, a qualquer momento, isso poderia dar problema”, destacou o delegado.

Suspeita, identificada como Camila Francis da Silva, antes e depois dos golpes Crédito: Divulgação e Redes Sociais

Marido preso

Além de Camila, o marido dela, Washington Henrique dos Passos, também foi preso. Uma terceira pessoa, identificada como Wilza de Lima Alves, está na mira da Polícia Civil, mas ainda não foi localizada.

Nas buscas desta sexta-feira, diversos itens de luxo, como relógios, óculos, perfumes importados, valores em espécie e um veículo avaliado em R$ 120 mil foram apreendidos (confira no vídeo abaixo).

Para lavar o dinheiro, a quadrilha abria contas em nome de terceiros para receber os valores e ainda contraía empréstimos usando essas contas. Wilza era uma das pessoas que participava do grupo nessa função — a de receber as quantias em sua própria conta — e tinha até cadastro no programa Bolsa Família.

