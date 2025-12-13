Homem é preso por agredir ex-esposa e quebrar carro do atual companheiro dela

Um homem de 45 anos foi preso após agredir sua ex-esposa e o atual companheiro dela, além de quebrar os vidros do carro dele. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (13), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) foi acionada para verificar a informação de que um indivíduo armado teria ameaçado os ocupantes de um veículo. Os policiais encontraram o suspeito em uma motocicleta e, com ele, um simulacro de arma de fogo e uma faca.

No local, uma mulher relatou ter sido agredida e ameaçada pelo ex-marido, que não aceita o fim do relacionamento. Ela tinha medida protetiva de urgência contra ele. O atual companheiro também afirmou ter sido agredido e teve o veículo danificado. Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que o suspeito chega a apontar o simulacro de arma ao ocupante do carro e depois quebra os vidros com um capacete. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade.