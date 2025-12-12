Entenda

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:58

Os quatro ex-agentes da Guarda Municipal de Vitória acusados de envolvimento na morte de Rodrigo de Oliveira Gomes, de 28 anos, ocorrida há 15 anos, foram absolvidos na quinta-feira (11) durante julgamento no Tribunal do Júri. Os réus eram:

Israel Becker Martins

Wellington Carlos Correa

Marcos Novaes Carlos Silva

Marçal Borges de Oliveira

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) havia pedido a absolvição pelo crime de homicídio, por reconhecer a legítima defesa, mas solicitou a condenação pelos demais crimes. Segundo o órgão, porém, o júri decidiu absolver os quatro ex-agentes de todas as acusações.

Fórum Criminal de Vitória, onde ocorreu o julgamento

A defesa de Israel sustentou que ele agiu em legítima defesa e argumentou que os réus já haviam sido punidos com a perda do cargo público, não sendo pessoas com índole voltada para a criminalidade. Os advogados explicaram aos jurados que uma nova condenação representaria uma dupla punição, prejudicando ainda mais os sonhos dos ex-agentes de exercerem outros cargos por meio de concurso público, essenciais para a manutenção e o bem-estar de suas famílias. A tese foi acolhida pelo júri, que decidiu absolvê-los.

A reportagem tenta contato com as outras defesas dos agentes. O espaço está aberto para manifestações.

Conforme informações da colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, no dia 30 de junho de 2010, guardas municipais foram atender uma ocorrência no bairro Maria Ortiz. No caminho, próximo à avenida Fernando Ferrari, avistaram Rodrigo de Oliveira Gomes.



Ele tinha furtado duas garrafas de whisky de um supermercado. Ele foi abordado e conseguiu escapar, mas foi localizado e, no momento da revista, foi atingido à queima-roupa quando levantou os braços com uma sacola em uma das mãos. O disparo que matou Rodrigo partiu da arma de um guarda municipal de Vitória e outros três foram acusados de envolvimento no crime.

Ainda segundo a colunista, durante interrogatório, Israel confirmou que efetuou o disparo, mas disse que foi “de surpresa, quando foi atingido no rosto por um objeto”, disse ao se referir a uma das garrafas de whisky.

Uma testemunha afirmou que, na verdade, a garrafa não foi jogada contra o guarda, mas se quebrou com o tiro, que na sequência atingiu Rodrigo. Disse ainda que a vítima não estava armada.

Na denúncia, o MPES relatou que “após matarem a vítima, os denunciados Israel, Marcus e Marçal forjaram um socorro e ‘plantaram’ uma arma de fogo calibre 32 junto à mesma, na tentativa de simular uma possível legítima defesa”.

Os três ainda seguiram para a Delegacia Regional de Vitória, que na época era Delegacia de Polícia Judiciária. No local, sob orientação de Wellington, que na época era inspetor da guarda, confeccionaram um Boletim Unificado de Ocorrência Policial e um Auto de Resistência à Prisão “inserindo em ambos, documentos públicos, declaração falsa dos fatos, tendo em vista que constou que a vítima encontrava-se armada e teria tentado desferir disparos contra o acusado Israel, legitimando, assim, sua reação”.

Três agentes foram demitidos após inquérito administrativo da Corregedoria da Guarda. Um quarto agente recebeu suspensão por 120 dias.

As investigações apontaram que após o crime, eles mudaram a cena do crime, forjaram um socorro, “plantaram” uma arma de fogo junto à vítima e fraudaram documentos. O objetivo seria simular uma possível legítima defesa.

