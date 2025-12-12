Briga generalizada entre torcedores termina em tumulto na Rua da Lama

Provocações entre torcedores do Vasco e do Fluminense, que disputaram a semifinal da Copa do Brasil na noite de quinta-feira (11), terminaram em uma briga generalizada na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória. Segundo a Polícia Militar (PM), a confusão aconteceu após o fim da partida, que terminou com a vitória cruzmaltina e mobilizou também equipes da Guarda Municipal.

A PM informou que militares realizavam policiamento preventivo na Rua Alziro Zarur, na região, quando acompanharam a movimentação das torcidas. Após o término do jogo, um grupo de torcedores iniciou provocações que evoluíram para um tumulto. Durante a confusão, indivíduos arremessaram garrafas de vidro uns contra os outros.