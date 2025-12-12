Briga generalizada entre torcedores termina em tumulto na Rua da Lama
Provocações entre torcedores do Vasco e do Fluminense, que disputaram a semifinal da Copa do Brasil na noite de quinta-feira (11), terminaram em uma briga generalizada na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória. Segundo a Polícia Militar (PM), a confusão aconteceu após o fim da partida, que terminou com a vitória cruzmaltina e mobilizou também equipes da Guarda Municipal.
A PM informou que militares realizavam policiamento preventivo na Rua Alziro Zarur, na região, quando acompanharam a movimentação das torcidas. Após o término do jogo, um grupo de torcedores iniciou provocações que evoluíram para um tumulto. Durante a confusão, indivíduos arremessaram garrafas de vidro uns contra os outros.
Diante da situação, conforme a corporação, policiais utilizaram “instrumentos de menor potencial ofensivo” para conter os mais exaltados e dispersar os envolvidos, mas não houve registro de feridos. Outras viaturas da PM e da Guarda Municipal atuaram em apoio à ocorrência. Após a dispersão da briga, agentes permaneceram no local para reforçar a segurança e evitar novos confrontos. Ninguém foi detido.