PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Três indivíduos foram detidos após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar três revólveres e uma pistola armas no carro em que elas estavam, no km 456 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, durante a Operação de Combate ao Crime. A ação foi conduzida por policiais do Núcleo de Operações Especiais e do Grupo de Patrulhamento Tático, da corporação. Um dos ocupantes afirmou ser o dono das armas, que, segundo ele, foram negociadas por R$ 28 mil em um posto de combustíveis no Rio de Janeiro.

A PRF informou que, durante a abordagem, um dos ocupantes revelou que havia uma arma dentro do carro, o que motivou buscas no interior do veículo. Além das quatro armas, foram apreendidos dois carregadores escondidos em uma meia, envoltos em sacolas plásticas e em um casaco, sobre o banco traseiro.