Ciclista é morta em atropelamento em Guarapari e motorista é preso

Testemunhas relataram que o carro trafegava em alta velocidade no momento da colisão e a bicicleta seguia pelo acostamento. Condutor foi autuado em flagrante por homicídio, embriaguez ao volante e omissão de socorro

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 11:49

Uma ciclista morreu após ser atropelada na noite de sexta-feira (12) na região entre os bairros Nossa Senhora da Conceição e Lagoa Funda, em Guarapari. Imagens de uma câmera de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que o carro atinge a mulher, que seguia pela via de bicicleta. As identidades da vítima e do motorista não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma colisão entre um carro e uma bicicleta. No local, os militares constataram que outra guarnição já prestava os primeiros socorros à vítima, uma mulher, com a realização de manobras de reanimação cardiopulmonar e acionamento imediato do Samu/192. Os socorristas estiveram no local, mas constataram o óbito da ciclista.

Ainda de acordo com a PM, o condutor do veículo se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez. Por isso, foi lavrado o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. Testemunhas relataram que o carro trafegava em alta velocidade no momento da colisão e a bicicleta seguia pelo acostamento. Populares também informaram que o motorista tentou fugir após o atropelamento, mas foi contido até a chegada da polícia.

A Polícia Civil informou que o motorista, de 43 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari e autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, omissão de socorro, afastar-se do local do sinistro para fugir da responsabilidade penal ou civil e embriaguez ao volante. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Segundo a Polícia Científica, o corpo da ciclista foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passou por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

