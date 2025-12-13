Motorista sem CNH é flagrado na BR 101 com carga que invadia outra faixa

PRF flagra carro transportando carga de forma irregular na BR 101 Crédito: PRF/ES

Um motorista foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por transportar carga além do tamanho permitido. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também foi autuado por isso. Durante a abordagem, foi constatado que o carro pertencia a uma empresa. O proprietário do veículo foi multado por permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH.

De acordo com a PRF, as medições constataram que a largura total da carga atingiu 3,57 metros, enquanto a faixa de rolamento possui apenas 2,80 metros. Com o tamanho da carga, o veículo estava invadindo o acostamento e a faixa ao lado. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (10), no Km 146 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Diante da situação, a carga foi levada para outro veículo adequado.