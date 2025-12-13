Motorista sem CNH é flagrado na BR 101 com carga que invadia outra faixa
Um motorista foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por transportar carga além do tamanho permitido. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também foi autuado por isso. Durante a abordagem, foi constatado que o carro pertencia a uma empresa. O proprietário do veículo foi multado por permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH.
De acordo com a PRF, as medições constataram que a largura total da carga atingiu 3,57 metros, enquanto a faixa de rolamento possui apenas 2,80 metros. Com o tamanho da carga, o veículo estava invadindo o acostamento e a faixa ao lado. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (10), no Km 146 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Diante da situação, a carga foi levada para outro veículo adequado.
Além das autuações, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de dirigir em via pública sem a devida habilitação, gerando perigo de dano e perigo para a vida ou saúde de outras pessoas. O veículo foi posteriormente liberado ao seu proprietário, e o envolvido comprometeu-se a comparecer em juízo, conforme previsto em lei.