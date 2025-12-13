Polícia resgata criança de 4 anos deixada sozinha dentro de carro em Cachoeiro
Uma criança de 4 anos de idade foi resgatada na noite de sexta-feira (12) por policiais militares após ser deixada sozinha dentro de um carro no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O local é próximo a um shopping, e a segurança do estabelecimento auxiliou na ocorrência, anunciando a placa do veículo para localizar os responsáveis. De acordo com a PM, a criança utilizava uma pulseira indicativa do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A guarnição foi acionada por pessoas informando que a criança estaria sozinha, trancada dentro de um veículo. Aos chegarem ao local, os militares encontraram as portas do carro trancadas, no entanto, conseguiram acesso pelo teto solar, que estava aberto. Isso possibilitou a retirada segura da criança, que estava em estado de choque e não conseguia falar seu nome.
O Conselho Tutelar foi acionado, mas antes da chegada da equipe, os pais da criança compareceram ao local e relataram que tinham deixado o menor sozinho no veículo por alguns minutos, enquanto estavam no interior do shopping. Diante dos fatos, o responsável foi detido e conduzido à delegacia. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 31 anos, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.