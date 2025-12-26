Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Maus-tratos a animais: clínicas agora são obrigadas a dar alerta no ES

Virou lei: consultórios, hospitais veterinários, pet shops e demais unidades do setor devem denunciar descaso ou violência contra os bichos

Vitória
Publicado em 26/12/2025 às 03h11
Operação da polícia encontra animais em situação de maus-tratos
Operação da polícia encontra animais em situação de maus-tratos no ES. Crédito: Ricardo Medeiros

A Lei nº 12.653/2025, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB), torna obrigatória a comunicação de indícios de maus-tratos a animais por parte de todos os estabelecimentos que prestam serviços médico-veterinários no Espírito Santo. A norma é resultado do Projeto de Lei 219/23, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

Pela nova legislação, clínicas, consultórios, hospitais veterinários, pet shops e demais unidades do setor devem informar imediatamente o Núcleo de Proteção aos Animais (NPA), vinculado à Delegacia de Meio Ambiente, sempre que identificarem sinais de agressão, abandono, mutilação, envenenamento, estresse, pânico ou desnutrição - envolvendo animais domésticos, domesticados, silvestres ou exóticos.

A comunicação poderá ser feita por telefone ou por meios físicos ou digitais e deve incluir informações que auxiliem na identificação do possível responsável pelo crime. Com a sanção governamental, as regras passam a valer em todo o território capixaba.

“Precisamos transformar cada clínica em um ponto de vigilância contra a violência. Quando houver qualquer indício de maus-tratos, a comunicação deve ser imediata”, afirmou o parlamentar.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Após 52 anos, tradicional posto de combustível fecha em Vila Velha
Cachaça capixaba ganha medalha de ouro em competição internacional
ANTT autoriza nova empresa de ônibus entre ES e MG; veja as cidades
Cachorro entra na igreja, fica manso e participa de missa no ES
Maior rede capixaba de academias abre 2ª unidade fora do ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Meio Ambiente Renato Casagrande Fabrício Gandini Mundo Animal Violência Animais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.