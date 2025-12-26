Maus-tratos a animais: clínicas agora são obrigadas a dar alerta no ES

A Lei nº 12.653/2025, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB), torna obrigatória a comunicação de indícios de maus-tratos a animais por parte de todos os estabelecimentos que prestam serviços médico-veterinários no Espírito Santo. A norma é resultado do Projeto de Lei 219/23, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).



Pela nova legislação, clínicas, consultórios, hospitais veterinários, pet shops e demais unidades do setor devem informar imediatamente o Núcleo de Proteção aos Animais (NPA), vinculado à Delegacia de Meio Ambiente, sempre que identificarem sinais de agressão, abandono, mutilação, envenenamento, estresse, pânico ou desnutrição - envolvendo animais domésticos, domesticados, silvestres ou exóticos.