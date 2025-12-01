ANTT autoriza nova empresa de ônibus entre ES e MG; veja as cidades

A Viação Pevidor foi fundada em 2019 em Cuiabá (MT). Crédito: Pevidor/Divulgação

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a empresa Viação Pevidor a operar a rota de ônibus entre Belo Horizonte (MG) e Guarapari, além de contemplar uma ampla rede de 56 ligações entre municípios capixabas e mineiros.



Com a decisão da ANTT, a empresa de ônibus fundada em Cuiabá (MT) em 2109 está habilitada oficialmente a oferecer o serviço de transporte de passageiros nessa rota interestadual.

A decisão da agência reguladora vinculada ao Ministério dos Transportes cumpre determinação judicial proferida no mandado de segurança nº 1093518-70.2025.4.01.3400. A operação está autorizada na condição sub judice, ou seja, permanece sujeita ao desfecho do processo judicial que deu origem ao ato.

Com o aval oficial da ANTT, a Pevidor poderá conectar Guarapari, Vitória, Vila Velha, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul, Venda Nova do Imigrante e Ibatiba a Belo Horizonte e a outros municípios mineiros como Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Manhuaçu e João Monlevade.

A Viação Pevidor é conhecida por possuir em sua frota de ônibus modernos e confortáveis. A empresa opera em sete Estados brasileiros e também atua no ramo de fretamento turístico.

AS SEÇÕES AUTORIZADAS PELA ANTT

Guarapari (ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará

(ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará Ibatiba (ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará

(ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará Iconha (ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará

(ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará Piúma (ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará

(ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará Rio Novo do Sul (ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará

(ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará Venda Nova do Imigrante (ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará

(ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará Vila Velha (ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará

(ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará Vitória (ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará

