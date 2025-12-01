Leonel Ximenes
ANTT autoriza nova empresa de ônibus entre ES e MG; veja as cidades

Com veículos de alto padrão, companhia vai conectar 56 cidades capixabas e mineiras

Vitória
Publicado em 01/12/2025 às 03h15
A Viação Pevidor foi fundada em 2019 em Cuiabá (MT)
A Viação Pevidor foi fundada em 2019 em Cuiabá (MT).

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a empresa Viação Pevidor a operar a rota de ônibus entre Belo Horizonte (MG) e Guarapari, além de contemplar uma ampla rede de 56 ligações entre municípios capixabas e mineiros.

Com a decisão da ANTT, a empresa de ônibus fundada em Cuiabá (MT) em 2109 está habilitada oficialmente a oferecer o serviço de transporte de passageiros nessa rota interestadual.

A decisão da agência reguladora vinculada ao Ministério dos Transportes cumpre determinação judicial proferida no mandado de segurança nº 1093518-70.2025.4.01.3400. A operação está autorizada na condição sub judice, ou seja, permanece sujeita ao desfecho do processo judicial que deu origem ao ato.

A decisão da ANTT publicada no Diário Oficial da União
A decisão da ANTT publicada no Diário Oficial da União.

Com o aval oficial da ANTT, a Pevidor poderá conectar Guarapari, Vitória, Vila Velha, Iconha, Piúma, Rio Novo do Sul, Venda Nova do Imigrante e Ibatiba a Belo Horizonte e a outros municípios mineiros como Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Manhuaçu e João Monlevade.

A Viação Pevidor é conhecida por possuir em sua frota de ônibus modernos e confortáveis. A empresa opera em sete Estados brasileiros e também atua no ramo de fretamento turístico.

AS SEÇÕES AUTORIZADAS PELA ANTT

  • Guarapari (ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará
  • Ibatiba (ES)  - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará
  • Iconha (ES)  - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará
  • Piúma (ES)  - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará
  • Rio Novo do Sul (ES)  - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará
  • Venda Nova do Imigrante (ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará
  • Vila Velha (ES) - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará
  • Vitória (ES)  - Belo Horizonte, Betim, Contagem, João Monlevade, Manhuaçu, Nova Lima, Sabará

