Bispo transfere, substitui e nomeia padres em diocese no ES

O bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, anunciou nesta semana novas transferências e nomeações de sacerdotes na diocese. Essas mudanças acontecem geralmente próximo ao final do ano e objetivam dar mais dinamismo à ação pastoral nas comunidades.
O clero da diocese colatinense é formado por 62 padres, entre seculares (diocesanos) e religiosos (ligados a congregações ou ordens).
Formada por 31 paróquias e 710 comunidades, a Diocese de Colatina abrange 17 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo.
“Que cada sacerdote seja fortalecido pelo Espírito Santo em sua missão de servir ao povo de Deus”, disse dom Lauro Barbosa, sobre as nomeações e transferências.
AS MUDANÇAS
- Padre Jésus Bento Fioresi - nomeado pároco da Paróquia do Divino Espírito Santo (Colatina)
- Padre Marcello Keller Santiago - nomeado pároco da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Aracruz)
- Padre Roberto Marcelino de Oliveira - permanece como pároco da Paróquia São Pedro (Baixo Guandu)
- Padre Paulo Sérgio Ribeiro Barbosa - nomeado vigário paroquial da Paróquia São Pedro (Baixo Guandu)
- Padre Orlando Henrique de Meira - nomeado pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha (Colatina)
- Padre Adilson Ramos (incardinado na Arquidiocese de Montes Claros, MG) - nomeado vigário paroquial Sagrado Coração de Jesus (Catedral de Colatina)
- Frei Arles Dias de Jesus - nomeado pároco da Paróquia Santa Teresa (Santa Teresa), empossado no dia 15 de outubro de 2025
- Frei Quércio Patrique de Souza - nomeado pároco da Paróquia Santa Teresa (Santa Teresa).
