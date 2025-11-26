Bispo transfere, substitui e nomeia padres em diocese no ES

O bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, anunciou nesta semana novas transferências e nomeações de sacerdotes na diocese. Essas mudanças acontecem geralmente próximo ao final do ano e objetivam dar mais dinamismo à ação pastoral nas comunidades.



O clero da diocese colatinense é formado por 62 padres, entre seculares (diocesanos) e religiosos (ligados a congregações ou ordens).