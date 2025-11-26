Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Bispo transfere, substitui e nomeia padres em diocese no ES

Catedral terá vigário paroquial proveniente de uma arquidiocese de Minas Gerais

Vitória
Publicado em 26/11/2025 às 14h38
Missa na Catedral de Colatina
Missa na Catedral de Colatina. Crédito: Diocese de Colatina

O bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, anunciou nesta semana novas transferências e nomeações de sacerdotes na diocese. Essas mudanças acontecem geralmente próximo ao final do ano e objetivam dar mais dinamismo à ação pastoral nas comunidades.

O clero da diocese colatinense é formado por 62 padres, entre seculares (diocesanos) e religiosos (ligados a congregações ou ordens).

Formada por 31 paróquias e 710 comunidades, a Diocese de Colatina abrange 17 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo.

“Que cada sacerdote seja fortalecido pelo Espírito Santo em sua missão de servir ao povo de Deus”, disse dom Lauro Barbosa, sobre as nomeações e transferências.

AS MUDANÇAS

  • Padre Jésus Bento Fioresi - nomeado pároco da Paróquia do Divino Espírito Santo (Colatina)
  • Padre Marcello Keller Santiago - nomeado pároco da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Aracruz)
  • Padre Roberto Marcelino de Oliveira - permanece como pároco da Paróquia São Pedro (Baixo Guandu)
  • Padre Paulo Sérgio Ribeiro Barbosa - nomeado vigário paroquial da Paróquia São Pedro (Baixo Guandu)
  • Padre Orlando Henrique de Meira - nomeado pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha (Colatina)
  • Padre Adilson Ramos (incardinado na Arquidiocese de Montes Claros, MG) - nomeado vigário paroquial Sagrado Coração de Jesus (Catedral de Colatina)
  • Frei Arles Dias de Jesus - nomeado pároco da Paróquia Santa Teresa (Santa Teresa), empossado no dia 15 de outubro de 2025
  • Frei Quércio Patrique de Souza - nomeado pároco da Paróquia Santa Teresa (Santa Teresa).

