Conheça os 20 finalistas do “Oscar” do café capixaba

Considerado o “Oscar” do café capixaba, o Prêmio Realcafé Reserva UCC de Qualidade 2025 divulgou a lista dos 20 produtores finalistas desta 18ª edição. A iniciativa, realizada pelo Grupo Tristão em parceria com a torrefadora japonesa Ueshima Coffee Co., reconhece anualmente os melhores cafés arábica das Montanhas do Espírito Santo.



Os microlotes inscritos passaram por análises técnicas, provas sensoriais e auditorias socioambientais, avaliando critérios como rastreabilidade, manejo sustentável e segurança dos trabalhadores. Os cinco primeiros colocados receberão premiação em dinheiro (de R$ 25 mil a R$ 5 mil) e, como destaque máximo, o vencedor terá seu lote lançado como edição especial da linha Realcafé Reserva.

Os dados consolidados desta edição reforçam a competitividade da produção capixaba. A média das pontuações dos cafés classificados foi de 84,1 pontos, com amplitude de variação de apenas três pontos, evidenciando um alto nível de qualidade entre os finalistas.

No total, os microlotes inscritos somam 333 sacas padrão, e seis mulheres produtoras conquistaram lugar entre os 20 melhores cafés.

Segundo o presidente do Grupo Tristão, Sérgio Tristão, o concurso reforça a importância para a melhora da qualidade do café capixaba. “Quando começamos com o prêmio em 2001, o Espírito Santo era marginalizado em termos de café especial e o nosso concurso foi fazendo acontecer. Hoje, estamos colhendo os frutos, tendo o café das Montanhas do Espírito Santo como um dos melhores do ano de todo o Brasil.”

JUÍZES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A etapa final será conduzida por juízes nacionais e internacionais, especialistas em avaliação sensorial, que farão a prova oficial das amostras nesta sexta-feira (28), em Vitória. O resultado será divulgado no dia seguinte (29).

Entre os árbitros confirmados estão Ensei Uejo Neto, Q-Grader reconhecido por sua atuação em concursos nacionais; Marco Suplizy, profissional com ampla experiência em classificação e degustação de cafés especiais; o deputado federal Evair de Melo, engenheiro agrônomo e articulador de políticas públicas para o setor cafeeiro; e Takahiro Inoue, provador internacional e consultor no mercado asiático, conhecido por conectar cafés brasileiros a compradores de alto padrão.

CONHEÇA OS FINALISTAS

AFONSO CLÁUDIO

Cleiton Littig



Deidson Delpupo



Flosina Lietig Braga



Francisco Braga



Josane de Souza Lima Bissoli



Luciano Dazilio Delpupo



Luciano Dutra Pimenta



CASTELO

José Antônio Debona Romão

José Vitor Bergamini Romão



Belmiro Rutzatz



ITARANA

Lurdiane Cacia Uhlig Krause



Solange Jacob Martins



SANTA MARIA DE JETIBÁ

Edmar Busato



Geovane Schulz



IBATIBA

Wesley Isac Noia Gomes



SANTA TERESA

Maria Rosalina Bridi Gomes



VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Pedro Alves Moreira



MARECHAL FLORIANO

Sidnei Junior Lopes de Souza



BREJETUBA

Camila Vivacqua Casagrande



VARGEM ALTA

José Carlos Marchioro



