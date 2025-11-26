Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Conheça os 20 finalistas do “Oscar” do café capixaba

A média das pontuações dos cafés classificados foi de 84,1 pontos; finalistas serão avaliados até por juízes internacionais

Vitória
Publicado em 26/11/2025 às 03h11
Os melhores cafés arábicas das Montanhas do Espírito Santo serão avaliados
Os melhores cafés arábicas das Montanhas do Espírito Santo serão avaliados. Crédito: Divulgação

Considerado o “Oscar” do café capixaba, o Prêmio Realcafé Reserva UCC de Qualidade 2025 divulgou a lista dos 20 produtores finalistas desta 18ª edição. A iniciativa, realizada pelo Grupo Tristão em parceria com a torrefadora japonesa Ueshima Coffee Co., reconhece anualmente os melhores cafés arábica das Montanhas do Espírito Santo.

Os microlotes inscritos passaram por análises técnicas, provas sensoriais e auditorias socioambientais, avaliando critérios como rastreabilidade, manejo sustentável e segurança dos trabalhadores. Os cinco primeiros colocados receberão premiação em dinheiro (de R$ 25 mil a R$ 5 mil) e, como destaque máximo, o vencedor terá seu lote lançado como edição especial da linha Realcafé Reserva.

Os dados consolidados desta edição reforçam a competitividade da produção capixaba. A média das pontuações dos cafés classificados foi de 84,1 pontos, com amplitude de variação de apenas três pontos, evidenciando um alto nível de qualidade entre os finalistas.

No total, os microlotes inscritos somam 333 sacas padrão, e seis mulheres produtoras conquistaram lugar entre os 20 melhores cafés.

Veja também

Tradicional loja de Vitória anuncia que vai fechar as portas
Capixaba apresenta ao mundo máquina que limpa 420 kg de café por hora

Segundo o presidente do Grupo Tristão, Sérgio Tristão, o concurso reforça a importância para a melhora da qualidade do café capixaba. “Quando começamos com o prêmio em 2001, o Espírito Santo era marginalizado em termos de café especial e o nosso concurso foi fazendo acontecer. Hoje, estamos colhendo os frutos, tendo o café das Montanhas do Espírito Santo como um dos melhores do ano de todo o Brasil.”

JUÍZES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A etapa final será conduzida por juízes nacionais e internacionais, especialistas em avaliação sensorial, que farão a prova oficial das amostras nesta sexta-feira (28), em Vitória. O resultado será divulgado no dia seguinte (29).

Entre os árbitros confirmados estão Ensei Uejo Neto, Q-Grader reconhecido por sua atuação em concursos nacionais; Marco Suplizy, profissional com ampla experiência em classificação e degustação de cafés especiais; o deputado federal Evair de Melo, engenheiro agrônomo e articulador de políticas públicas para o setor cafeeiro; e Takahiro Inoue, provador internacional e consultor no mercado asiático, conhecido por conectar cafés brasileiros a compradores de alto padrão.

CONHEÇA OS FINALISTAS

AFONSO CLÁUDIO

  • Cleiton Littig
  • Deidson Delpupo
  • Flosina Lietig Braga
  • Francisco Braga
  • Josane de Souza Lima Bissoli
  • Luciano Dazilio Delpupo
  • Luciano Dutra Pimenta

CASTELO

  • José Antônio Debona Romão
  • José Vitor Bergamini Romão
  • Belmiro Rutzatz

ITARANA

  • Lurdiane Cacia Uhlig Krause
  • Solange Jacob Martins

SANTA MARIA DE JETIBÁ

  • Edmar Busato
  • Geovane Schulz

IBATIBA

  • Wesley Isac Noia Gomes

SANTA TERESA

  • Maria Rosalina Bridi Gomes

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

  • Pedro Alves Moreira

MARECHAL FLORIANO

  • Sidnei Junior Lopes de Souza

BREJETUBA

  • Camila Vivacqua Casagrande

VARGEM ALTA

  • José Carlos Marchioro

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Fila na porta: idosos têm preferência em restaurantes e bares?
Primeira igreja evangélica do país a ter torre será restaurada no ES
Maior rede capixaba de academias abre 2ª unidade fora do ES
Unimed assume andar inteiro de hospital em Vila Velha e investe na Serra
Convento da Penha muda horário de uma das suas principais missas

A Gazeta integra o

Saiba mais
Evair de Melo Café capixaba montanhas Região Serrana Café arábica Café Conilon

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.