Primeira igreja evangélica do país a ter torre será restaurada no ES

Templo começou a ser construído no final da década de 1850

Vitória
Publicado em 20/11/2025 às 03h11
Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Domingos Martins, na praça de Campinho
Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Domingos Martins, na praça de Campinho. Crédito: Secult

Um dos mais importantes templos protestantes do país e a primeira igreja não católica do Brasil a ter uma torre, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Domingos Martins começou a ser restaurada. Com recursos da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o valor total da obra é de R$ 691,8 mil, com previsão de execução em seis meses.

Os serviços contemplam ações de restauro, conservação, recuperação e, quando necessário, substituição de elementos estruturais e arquitetônicos, visando garantir a preservação histórica e a plena segurança do edifício.

Considerado o mais antigo templo protestante com torre do Brasil e da América Latina, a igreja começou a ser construída no final da década de 1850, sendo consagrada em 1866, ainda sem a torre, que só foi inaugurada em 30 de janeiro de 1887.

A obra da torre foi liderada pelo pastor Wilhelm August Pagenkopf e o líder comunitário J. Nikolaus Velten. Até então, a Constituição do Império proibia torres em templos protestantes no Brasil predominantemente católico na época.

Situada na praça principal de Campinho, o templo foi reconhecido como bem tombado pelo Estado e pela Prefeitura de Domingos Martins.

