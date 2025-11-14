Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Unimed assume andar inteiro de hospital em Vila Velha e investe na Serra

Com os novos investimentos, cooperativa médica aumenta em 60% sua capacidade de leitos destinados aos seus clientes

Vitória
Publicado em 14/11/2025 às 03h11
O 7º andar do Vila Velha Hospital ficará sob gestão exclusiva da Unimed Vitória a partir de dezembro
O 7º andar do Vila Velha Hospital ficará sob gestão exclusiva da Unimed Vitória a partir de dezembro. Crédito: Vila Velha Hospital/Divulgação

Unimed Vitória vai ampliar em 60% sua capacidade de leitos destinados aos beneficiários, totalizando mais de 380 leitos. O avanço será possível com a abertura do primeiro hospital da cooperativa na Serra e a aquisição de um andar de internação no Vila Velha Hospital, dois investimentos importantes que integram o plano de expansão que segue até 2027.

Atualmente, o Hospital Unimed Vitória e a Maternidade Unimed Vitória – unidades hospitalares da operadora – contam com 237 leitos, entre internações e UTI.

A partir de dezembro, a Unimed Vitória assumirá a operação total do 7º andar do Vila Velha Hospital, com 44 novos leitos de internação, sob gestão exclusiva da cooperativa. Todo o pavimento está sendo preparado de acordo com os padrões estabelecidos pela cooperativa médica.

O serviço incluirá hotelaria, enfermagem e acompanhamento clínico de rotina, mas sem internações diretas pelo Vila Velha Hospital; ou seja, todos os pacientes serão encaminhados via fluxo da Unimed Vitória.

HOSPITAL NA SERRA

Já o Hospital Unimed Serra possibilitará a criação de mais de 100 novos leitos de internação. Localizado no bairro São Geraldo, o moderno complexo terá capacidade para 30 mil atendimentos por mês, incluindo pronto-socorro adulto e pediátrico, unidade de diagnóstico (exames de imagem como raios-x, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética), posto de coleta laboratorial e procedimentos cirúrgicos.

As obras estão em fase de acabamento, com inauguração condicionada à emissão dos alvarás necessários.

O Hospital Unimed Serra, no bairro São Geraldo, terá mais 100 leitos de internação
O Hospital Unimed Serra, no bairro São Geraldo, terá mais 100 leitos de internação. Crédito: Unimed Vitória

Na fase inicial, o hospital funcionará com 100% da capacidade para os atendimentos de pronto-socorro e diagnóstico e 50% para internações eletivas, centro cirúrgico e UTI. A operação integral está prevista para o primeiro trimestre de 2026.

“Essas entregas fazem parte de um movimento estratégico para fortalecer a nossa estrutura de cuidado. A Unimed Vitória está construindo o futuro da saúde capixaba com base em três pilares: inovação, excelência e cuidado humanizado. Esse é o caminho que temos trilhado para garantir um sistema de saúde cada vez mais seguro, resolutivo e centrado nas pessoas”, afirma Fabiano Pimentel, diretor presidente da Unimed Vitória.

Saúde Serra Vila Velha Unimed Vitória Cooperativas Vila Velha Hospital

