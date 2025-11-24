Prefeito de Cariacica libera show do Guns N’ Roses: “Se retrataram”

Guns N' Roses vai se apresentar no Kleber Andrade no dia 12 de abril de 2026. Crédito: FramePhoto/Folhapress

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), disse há pouco à coluna que o show do Guns N’ Roses na cidade, previsto para o dia 12 de abril de 2026, no Estádio Kleber Andrade, está liberado. “Eles se retrataram”, afirmou o prefeito.



Euclério se refere ao pedido de desculpas dos promotores do espetáculo da banda de rock. Segundo a organização do evento, de forma equivocada, foi informado pela banda norte-americana que o show seria realizado em Vitória, e não em Cariacica, onde fica o estádio.

Segundo informou a coluna, Euclério ficou indignado com a falha e chegou a ameaçar não conceder autorização para a realização do show no estádio cariaciquense. “Se quiserem confronto, vão ter. Se precisar, mando a Guarda Municipal cercar o estádio para que o show não seja realizado”, chegou a dizer o prefeito.

Em um vídeo ao qual a coluna teve acesso, Frederico Rezende, proprietário da empresa promotora do show do Guns N’ Roses, admite que o local do show foi divulgado de forma errada pela banda, mas que os vídeos locais informaram a cidade correta. A produção afirmou que a banda norte-americana vai consertar o erro nas próximas postagens.

“Recebi a ligação da organização, eles se retrataram e o show será liberado”, confirmou Euclério Sampaio. “Meu interesse é a cidade”, completou.

