Guns N' Roses confirma show no Espírito Santo em 2026

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:09
A espera acabou: o Guns N’ Roses vai mesmo se apresentar no Espírito Santo. A banda confirmou, nesta segunda-feira (24), a realização do show no Espírito Santo, em 12 abril de 2026, colocando fim às especulações que movimentaram os fãs capixabas nas últimas semanas.
A possibilidade do show havia sido antecipada por HZ, após a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informar que havia sido sondada para avaliar a viabilidade da data. Na ocasião, o órgão destacou que o show seria no Estádio Kleber Andrade, mas ainda não havia uma solicitação oficial de reserva ou pagamento de aluguel do estádio, indicando que as negociações estavam em andamento. No perfil oficial da banda no Instagram a informação é de que o show será em Vitória.
Agora, com o anúncio oficial feito pela banda, o Espírito Santo entra definitivamente na rota da turnê mundial do Guns N’ Roses. A apresentação promete lotar o Kleber Andrade e marcar um dos maiores eventos de rock já realizados no estado.
Mais informações sobre venda de ingressos, setores e valores devem ser divulgadas nos próximos dias pela produção responsável.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta