Guns N' Roses confirma show no Espírito Santo em 2026

Após HZ noticiar em primeira mão a possível vinda da banda ao ES, Guns confirmou as cidades em que fará show em 2026

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:09

Guns N' Roses em show em São Paulo Crédito: Marcelo Justo/Folhapress

A espera acabou: o Guns N’ Roses vai mesmo se apresentar no Espírito Santo. A banda confirmou, nesta segunda-feira (24), a realização do show no Espírito Santo, em 12 abril de 2026, colocando fim às especulações que movimentaram os fãs capixabas nas últimas semanas.



A possibilidade do show havia sido antecipada por HZ, após a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informar que havia sido sondada para avaliar a viabilidade da data. Na ocasião, o órgão destacou que o show seria no Estádio Kleber Andrade, mas ainda não havia uma solicitação oficial de reserva ou pagamento de aluguel do estádio, indicando que as negociações estavam em andamento. No perfil oficial da banda no Instagram a informação é de que o show será em Vitória.

Post oficial feito pela banda Guns N' Roses informando que haverá show em Vitória Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses

Agora, com o anúncio oficial feito pela banda, o Espírito Santo entra definitivamente na rota da turnê mundial do Guns N’ Roses. A apresentação promete lotar o Kleber Andrade e marcar um dos maiores eventos de rock já realizados no estado.

Mais informações sobre venda de ingressos, setores e valores devem ser divulgadas nos próximos dias pela produção responsável.

