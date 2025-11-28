Exclusividade

Guns N’ Roses: fãs do ES serão os primeiros a ter acesso a ingressos de turnê

Venda das entradas começa no próximo domingo (30) para o espetáculo marcado para abril de 2026 no Kleber Andrade, em Cariacica

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:48

Os fãs do Espírito Santo estão sendo tratados com exclusividade pela banda Guns N’ Roses, que se apresenta em Cariacica em 12 de abril de 2026. Os capixabas serão os primeiros a ter acesso aos ingressos da turnê anunciada pelo grupo norte-americano com uma série de shows ao redor do mundo.

Para o show no Estádio Kleber Andrade, fã-clubes da banda poderão comprar antecipadamente a partir do próximo domingo (30). Na segunda (1º), das 8 às 10 horas, os fãs poderão comprar ingressos na pré-venda Experience, que dá direito a acesso ao setor premium do evento, ingresso no setor front stage, entrada 30 minutos antes da abertura do evento e serviços exclusivos de open bar e open food.

De 9h30 às 10h, será aberta a pré-venda do Grupo VIP, com ingressos para todos os setores (cadastro em https://gunsnrosesnobrasil.com.br/cp-cariacica/) e, a partir das 10 horas, as vendas estarão oficialmente abertas para o público geral.

Guns N' Roses confirma show no Espírito Santo em 2026 Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses

O show inédito faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que percorre o Brasil com oito apresentações confirmadas, além da participação da banda como headliner do Monsters of Rock, no dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo. Cariacica será a quinta cidade brasileira na rota da banda.

A apresentação é um momento histórico para o público capixaba, que finalmente poderá assistir ao vivo uma das maiores bandas de rock do planeta em sua formação clássica: Axl Rose nos vocais, Slash na guitarra e Duff McKagan no baixo — o trio responsável por sucessos atemporais como “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “Paradise City” e “Welcome to the Jungle”.

O novo giro pelo país é resultado do sucesso de público e crítica registrado neste ano, quando a banda lotou estádios, quebrou recordes e mobilizou fãs de todas as regiões do Brasil pedindo novas apresentações. O show em Cariacica acontece na véspera de um dos feriados mais importantes do Estado: 13 de abril, dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira capixaba.

A turnê, que também passa por Porto Alegre, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém, conta com megaestrutura internacional assinada pela Mercury Concerts, responsável por 30 anos de história trazendo ao Brasil artistas como AC/DC, Bon Jovi, KISS e Aerosmith. A produção local fica por conta da Fatto/Entreter.

Além disso, a banda anunciou que vai lançar duas músicas novas no próximo dia 2 de dezembro. As canções se chamam “Nothin” e “Atlas”. Será o primeiro material inédito da banda desde 2023, quando foram disponibilizadas as músicas “The General” e “Perhaps”.

Saiba como garantir o seu ingresso

Pré-venda Fã Clube — 30/11, 8h (24h)

30/11, 8h (24h) Pré-venda Experience — 01/12, 8h às 10h



01/12, 8h às 10h Pré-venda Grupo VIP — 01/12, 9h30 às 10h



01/12, 9h30 às 10h Venda Geral — 01/12, a partir de 10h



Valores por setor — Cariacica

(ingressos solidários/meia-entrada)



VIP — a partir de R$ 325

Frontstage — a partir de R$ 595

Cadeira AB — a partir de R$ 395

Cadeira CD — a partir de R$ 395

Experience (premium + acesso antecipado + front stage + open bar + open food) — a partir de R$ 1.500

Lounges — informações via WhatsApp: (27) 99262-2400





PDV FÍSICO — Loja Reserva (Shopping Praia da Costa — Piso L3)



Zero taxa para pagamentos via PIX

Cartão: taxa de 15% para cartão de débito e crédito (parcelamento em até 3x)



Ingresso solidário válido mediante doação de 1 kg de alimento no dia do evento (exceto sal);

Ingressos no site Bilheteria Digital.



