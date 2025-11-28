Guns N’ Roses: fãs do ES serão os primeiros a ter acesso a ingressos de turnê

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:48
Os fãs do Espírito Santo estão sendo tratados com exclusividade pela banda Guns N’ Roses, que se apresenta em Cariacica em 12 de abril de 2026. Os capixabas serão os primeiros a ter acesso aos ingressos da turnê anunciada pelo grupo norte-americano com uma série de shows ao redor do mundo.
Para o show no Estádio Kleber Andrade, fã-clubes da banda poderão comprar antecipadamente a partir do próximo domingo (30). Na segunda (1º), das 8 às 10 horas, os fãs poderão comprar ingressos na pré-venda Experience, que dá direito a acesso ao setor premium do evento, ingresso no setor front stage, entrada 30 minutos antes da abertura do evento e serviços exclusivos de open bar e open food.
De 9h30 às 10h, será aberta a pré-venda do Grupo VIP, com ingressos para todos os setores (cadastro em https://gunsnrosesnobrasil.com.br/cp-cariacica/) e, a partir das 10 horas, as vendas estarão oficialmente abertas para o público geral.
O show inédito faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que percorre o Brasil com oito apresentações confirmadas, além da participação da banda como headliner do Monsters of Rock, no dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo. Cariacica será a quinta cidade brasileira na rota da banda.
A apresentação é um momento histórico para o público capixaba, que finalmente poderá assistir ao vivo uma das maiores bandas de rock do planeta em sua formação clássica: Axl Rose nos vocais, Slash na guitarra e Duff McKagan no baixo — o trio responsável por sucessos atemporais como “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “Paradise City” e “Welcome to the Jungle”.
O novo giro pelo país é resultado do sucesso de público e crítica registrado neste ano, quando a banda lotou estádios, quebrou recordes e mobilizou fãs de todas as regiões do Brasil pedindo novas apresentações. O show em Cariacica acontece na véspera de um dos feriados mais importantes do Estado: 13 de abril, dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira capixaba.
A turnê, que também passa por Porto Alegre, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, São Luís e Belém, conta com megaestrutura internacional assinada pela Mercury Concerts, responsável por 30 anos de história trazendo ao Brasil artistas como AC/DC, Bon Jovi, KISS e Aerosmith. A produção local fica por conta da Fatto/Entreter.
Além disso, a banda anunciou que vai lançar duas músicas novas no próximo dia 2 de dezembro. As canções se chamam “Nothin” e “Atlas”. Será o primeiro material inédito da banda desde 2023, quando foram disponibilizadas as músicas “The General” e “Perhaps”.
