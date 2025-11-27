Casa cheia!

Guns N' Roses: produção espera 35 mil pessoas para show em Cariacica

Detalhes sobre a venda das entradas, expectativa de público, movimentação da economia local e esquema de segurança foram divulgados pela organização em evento exclusivo da Rede Gazeta

João Barbosa Repórter

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 20:06

Guns N' Roses se apresentará no Espírito Santo em 12 de abril de 2026 Crédito: Marcelo Justo/Folhapress

O show da banda Guns N’ Roses no Espírito Santo deve ser de casa cheia em Cariacica! Marcado para 12 de abril de 2026 no Estádio Kleber Andrade, o espetáculo deve reunir 35 mil pessoas ao som de Axl Rose, Slash, Duff McKagan e companhia. Antes deles, duas bandas nacionais — que ainda estão sendo definidas — vão agitar todos os setores do estádio para abrir as portas ao grupo norte-americano.

A venda de ingressos para o show do Guns N’ Roses começa para fãs cadastrados no fã-clube oficial da banda no próximo domingo (30), a partir de 8h, em uma janela exclusiva de 24 horas. Depois, na segunda-feira (1º), às 10h, começa a pré-venda especial para experiências VIPs e para o público geral.

Os detalhes sobre a venda das entradas, expectativa de público, movimentação da economia local e esquema de segurança foram divulgados na tarde desta quinta-feira (27) em coletiva de imprensa realizada pelos organizadores do show na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Afinal, a vinda do grupo de rock ao Espírito Santo integra parte das comemorações do aniversário de 50 anos da TV Gazeta, celebrado em 2026, e também ações de ainda mais conexão da emissora com os capixabas.

Gestores da Rede Gazeta e produtores do show do Guns N' Roses no ES firmam parceria para o evento Crédito: Carlos Alberto Silva

Frederico Rezende, CEO da Fatto Entreter, responsável pela produção do show no Estado, explica que a chegada da Guns ao solo capixaba passou por uma série de tratativas e até com uma forte disputa com produtores de Belo Horizonte, em Minas Gerais. No fim, pesou a organização e a atratividade do Espírito Santo para o espetáculo ser confirmado em Cariacica.

“Não foi um processo fácil, mas agora conseguimos trazer essa banda de magnitude internacional para o nosso Estado. E isso veio mostrando nossas belezas, a estrutura do Kleber Andrade e o melhor que podemos oferecer”, diz.

Segundo Frederico, como os shows de turnê da banda têm sido marcados em estádios ao redor do mundo, a escolha do Kleber Andrade foi ideal para a realização no Espírito Santo. Para o show, o estádio será dividido em quatro setores: área vip, front stage, cadeiras (arquibancadas) e lounges. Veja no mapa abaixo:

Do total de ingressos disponíveis, a organização calcula que 30% seja comercializado para visitantes que virão ao Estado para o espetáculo, o que deve movimentar o turismo em frentes como hotelaria, transportes e gastronomia. A segurança, tanto de capixabas quanto de visitantes, também está no foco dos produtores.

“Por onde o show tem passado, tem rolado sold out. A nossa expectativa é ter o mesmo aqui no Espírito Santo. Segundo nossos estudos, com base nisso, teremos um forte esquema de segurança com cerca de 600 agentes”, explica Cícero Ribeiro, diretor de produção da Fatto. Como de praxe em eventos de grande porte, o show deve ter segurança privada e esquema de patrulhamento com a Polícia Militar.

Ainda de acordo com os organizadores, os capixabas também podem se preparar para outros shows de nível nacional e internacional no Espírito Santo nos próximos anos.

“Para 2026, já temos tratativas avançadas com a dupla sertaneja Henrique e Juliano e também com Ivete Sangalo para grandes projetos por aqui. Além disso, com o show do Guns N’ Roses, temos certeza que o Estado está sendo visto com outros olhos para entrar na rota de mais shows internacionais”, avalia Cícero.

Cícero Ribeiro é um dos responsáveis pela chegada de grandes eventos ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta explica que o show do Guns no Espírito Santo é um dos grandes esforços da companhia para movimentar ainda mais a cena cultural no Estado, o que passa por eventos locais e também por atrações internacionais.

“É tradição da Rede Gazeta celebrar os aniversários com os capixabas com eventos para a nossa audiência e com os nossos grandes parceiros. Nosso time de marketing tem um trabalho estruturado para 2026 que passa pelo desenvolvimento de vários setores do Espírito Santo, como com o carnaval, a Festa da Penha, a Corrida da Penha, pelo Vibra Rock e com vários outros espetáculos”, detalha Bruno.

Como comprar ingressos para o show do Guns N’ Roses no ES

Segundo a organização do evento, a primeira chance de garantir ingresso será para os fãs cadastrados no fã-clube oficial, no dia 30 de novembro, a partir das 8h, em uma janela exclusiva de 24 horas. Depois disso, acontecem duas pré-vendas especiais no dia 1º de dezembro:

Pré-venda Experience: 8h às 10h

8h às 10h Pré-venda Grupo VIP: 9h30 às 10h



9h30 às 10h Público geral: às 10h.



Valores e setores

O ingresso mais barato custa R$ 325 (meia), no setor VIP. Já a opção mais cara é o Experience, que inclui acesso antecipado, entrada no frontstage e serviços de open bar e open food, a partir de R$ 1.500.

Confira os valores iniciais divulgados pela produção:



VIP — a partir de R$ 325 (meia-entrada)

Frontstage — a partir de R$ 595 (meia-entrada)

Cadeiras (arquibancada) AB e CD — a partir de R$ 395 (meia-entrada)

Experience — a partir de R$ 1.500



Meia-entrada e ingresso solidário

O município de Cariacica seguirá todas as legislações de meia-entrada vigentes, válidas para estudantes, idosos, pessoas com deficiência, jovens de baixa renda, profissionais da educação, jornalistas, entre outros grupos previstos em lei. Também haverá a opção de Ingresso Social, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) na entrada do show.

Os ingressos estarão disponíveis no site Bilheteria Digital e em ponto físico na Loja Reserva – Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.

