Fenômeno do YouTube, Enaldinho se apresenta em Vitória neste final de semana

Espetáculo vai abordar temas como bullying, autoestima e empatia; ingressos já estão à venda

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 14:51

Com mais de 44 milhões de inscritos no YouTube, Enaldinho é um dos maiores criadores de conteúdo do país Crédito: Reprodução

Enaldinho, um dos maiores nomes do YouTube Brasil, chega a Vitória para apresentar seu espetáculo “A Origem de Happy & Angry”. A peça promete encantar toda a família ao misturar humor, ação, música, interatividade e efeitos especiais. A apresentação acontece no sábado (29), no Espaço Patrick Ribeiro, no novo Aeroporto de Vitória, com abertura às 16h e início às 18h.

Os ingressos estão à venda pelo site Blueticket, a partir de R$ 115 (cadeia bronze). É possível também adquirir o ingresso "Premium Exclusive", que dá direito à uma foto com o artista.

SINOPSE

Na história, o público vai conhecer Enaldinho, um garoto sonhador que deseja se tornar YouTuber, mas que precisa enfrentar o Rei, personagem que carrega dentro de si duas personalidades opostas. Happy representa seu lado confiante e otimista e Angry simboliza seus medos e inseguranças. Inspirado em sua própria trajetória, o espetáculo transmite mensagens sobre superação, autoestima e empatia.

Com um cenário vibrante, performances cheias de energia e momentos de interação com a plateia, Enaldinho leva ao palco uma mensagem antibullying apresentada de forma leve e cativante.

NÃO PERCA

A Origem de Happy & Angry



Data: 29 de novembro (sábado)



29 de novembro (sábado) Abertura: 16h | Início da peça: 18h



16h | Início da peça: 18h Duração: 70 minutos

70 minutos Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória



Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória Ingressos: disponíveis no Blueticket



