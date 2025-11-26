Dois finais de semana

Praia de Camburi terá festival gratuito com luau, música e ações ambientais

Primeira edição do Camburi Beach Fest acontece em dois finais de semana, e traz competições esportivas e música com D'Moleque

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:04

Praia de Camburi vai ser palco de atrações culturais, educacionais e esportivas Crédito: Ricardo Medeiros

A Praia de Camburi será palco da primeira edição do Camburi Beach Fest, que acontece em dois fins de semana: 28, 29 e 30 de novembro e 6 e 7 de dezembro. Com uma programação diversa, o festival promete integrar esporte, cultura, lazer, educação ambiental e empreendedorismo.

A abertura será nesta sexta (28), às 19h, com o Luau do Cuca, comemorando os 58 anos do bairro Jardim Camburi. No sábado (29) e domingo (30), a DJ Gabriela Britto se apresenta a partir das 14h. Ao longo dos dias de evento, a Feira Jardins Vix marca presença com microempreendedores locais, gastronomia, arte e produtos autorais.

No campo esportivo, Camburi também vai se transformar em arena com competições de beach soccer, beach tennis, vôlei de praia, futevôlei e redinha (futevôlei reduzido), reunindo atletas, curiosos e amantes dos esportes de areia, sempre de 8h às 14h. As inscrições estão encerradas.

O festival abre espaço também para o cuidado com o meio ambiente. No dia 6 de dezembro, ações de conservação da restinga e educação ambiental serão realizadas ao longo do sia. Atividades como pintura corporal, mascote educativo, maquete da restinga, monóculos, gambá taxidermizado, jogos interativos, exposição de livros e trilha ecológica estarão disponíveis para o público.

Nos dias 6 e 7, um passeio de barco vai coletar resíduos do mar de Camburi, que serão transformados posteriormente em um mosaico artístico.

Encerrando a programação, no dia 7 de dezembro, o público é convidado para a Tardezinha do Mãe Joana com o grupo D'Moleque, gastronomia e um pôr do sol na orla.

NÃO PERCA

Camburi Beach Fest



Datas: 28, 29 e 30 de novembro e 6 e 7 de dezembro

Atrações: Luau do Cuca, Feira Jardins Vix, beach soccer, beach tennis, vôlei de praia, futevôlei, programação ambiental, passeio de barco, mosaico com resíduos e Tardezinha do Mãe Joana



Local: Em frente do antigo Canto do Sol

Em frente do antigo Canto do Sol Endereço: Avenida Dante Michelini, 4480, Jardim Camburi

Avenida Dante Michelini, 4480, Jardim Camburi Entrada: gratuita



