Praia de Camburi terá festival gratuito com luau, música e ações ambientais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:04
A Praia de Camburi será palco da primeira edição do Camburi Beach Fest, que acontece em dois fins de semana: 28, 29 e 30 de novembro e 6 e 7 de dezembro. Com uma programação diversa, o festival promete integrar esporte, cultura, lazer, educação ambiental e empreendedorismo.
A abertura será nesta sexta (28), às 19h, com o Luau do Cuca, comemorando os 58 anos do bairro Jardim Camburi. No sábado (29) e domingo (30), a DJ Gabriela Britto se apresenta a partir das 14h. Ao longo dos dias de evento, a Feira Jardins Vix marca presença com microempreendedores locais, gastronomia, arte e produtos autorais.
No campo esportivo, Camburi também vai se transformar em arena com competições de beach soccer, beach tennis, vôlei de praia, futevôlei e redinha (futevôlei reduzido), reunindo atletas, curiosos e amantes dos esportes de areia, sempre de 8h às 14h. As inscrições estão encerradas.
O festival abre espaço também para o cuidado com o meio ambiente. No dia 6 de dezembro, ações de conservação da restinga e educação ambiental serão realizadas ao longo do sia. Atividades como pintura corporal, mascote educativo, maquete da restinga, monóculos, gambá taxidermizado, jogos interativos, exposição de livros e trilha ecológica estarão disponíveis para o público.
Nos dias 6 e 7, um passeio de barco vai coletar resíduos do mar de Camburi, que serão transformados posteriormente em um mosaico artístico.
Encerrando a programação, no dia 7 de dezembro, o público é convidado para a Tardezinha do Mãe Joana com o grupo D'Moleque, gastronomia e um pôr do sol na orla.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta