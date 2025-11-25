Femusquim volta a Vitória com programação gratuita e novo endereço

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:30
O clássico Festival de Música de Botequim (Femusquim) está de volta, e de casa nova. Agora chamado Sesc Femusquim, o evento retorna ao calendário cultural capixaba com programação gratuita e endereço reformulado: a Praça Misael Pena, no Centro de Vitória, que acaba de ser revitalizada. O festival acontece nos dias 27, 28 e 29 de novembro.
Criado em 1997, no Morro dos Alagoanos, o Femusquim se tornou um dos símbolos da música de botequim no Espírito Santo, mantendo viva a tradição do samba e do chorinho. Para o fundador Raimundo de Oliveira, a parceria com o Sesc representa um novo fôlego para o evento:
“O Sesc fez a proposta para retornarmos com o Festival. Estou deveras satisfeito e feliz. Vamos fazer de Vitória uma cidade mais viva, com música, cultura e alegria nas ruas. O Femusquim é parte da nossa história e merece continuar encantando gerações.”
O Sesc Femusquim também marca a entrega da nova Praça Misael Pena, renovada dentro do projeto Adote uma Praça. A cerimônia de inauguração acontece no dia 27 de novembro, às 18h, abrindo oficialmente a programação musical. Para o diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato, o espaço ganha uma nova função social:
“O Sesc tem como missão promover bem-estar e qualidade de vida, o que passa pela valorização dos espaços públicos. A revitalização da Praça devolve à cidade um patrimônio renovado, que agora se torna palco para encontros culturais e para o fortalecimento do comércio local. O Sesc Femusquim inaugura essa nova fase.”
