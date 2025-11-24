Fim de semana

Zé Geraldo e Casaca integram evento na Ufes que relembra tragédia de Mariana

Com programação gratuita e participação das comunidades atingidas, o evento marca os 10 anos do rompimento da barragem de Mariana

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:04

Os artistas fazem parte da programação cultural do Encontro Crédito: Vinny Campos | Claudio Postay / PMC

Neste fim de semana, a banda Casaca e o cantor Zé Geraldo se apresentam no encontro “Do Rio ao Mar, é Tempo de Avançar! – 10 anos do MAB no Espírito Santo”. O evento acontece na Ufes entre os dias 27 e 29 de novembro e é promovido pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Além dos artistas, a programação inclui também outras atrações culturais.



Na quinta-feira (27) haverá a plenária "Somos todos atingidos". Na sexta-feira (28), a programação cultural começa às 12h30, com a banda Congo de Pedrolândia. À noite, a partir das 20h, o Coral da Juventude Guarani sobe ao palco, seguido pela banda Vampiros da Alexandria. O show do Casaca encerra a programação do dia.

No sábado (29), as apresentações começam às 11h, com o Coletivo de Circo Capixaba WATU, Reis de Bois, Congo Benedito, além de Slam e Batalha do Conhecimento. A partir das 18h, o palco recebe o cantor Mazin e o show de Zé Geraldo.

A programação acontece no estacionamento do Teatro da Ufes e tem entrada gratuita.

Marcando os 10 anos da tragédia de Mariana, que atingiu o Rio Doce e o litoral capixaba e baiano, o encontro contará com atos políticos e plenárias dedicadas a revisitar conquistas e lutas da população atingida. A programação também celebra as tradições das comunidades com uma feira criativa dos atingidos e atrações culturais gratuitas. Cerca de 700 atingidos de diferentes municípios do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia estarão presentes no evento.

Encontro Político-Cultural “Do Rio ao Mar, é Tempo de Avançar! 10 anos do MAB no Espírito Santo

Data: 27 a 29 de novembro



27 a 29 de novembro Local: Estacionamento do Teatro da Ufes.

Estacionamento do Teatro da Ufes. Endereço: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Avenida Fernando Ferrari, 514, Vitória.



Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Avenida Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada: gratuito e aberto ao público

