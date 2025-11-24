Zé Geraldo e Casaca integram evento na Ufes que relembra tragédia de Mariana

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:04
Neste fim de semana, a banda Casaca e o cantor Zé Geraldo se apresentam no encontro “Do Rio ao Mar, é Tempo de Avançar! – 10 anos do MAB no Espírito Santo”. O evento acontece na Ufes entre os dias 27 e 29 de novembro e é promovido pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Além dos artistas, a programação inclui também outras atrações culturais.
Na quinta-feira (27) haverá a plenária "Somos todos atingidos". Na sexta-feira (28), a programação cultural começa às 12h30, com a banda Congo de Pedrolândia. À noite, a partir das 20h, o Coral da Juventude Guarani sobe ao palco, seguido pela banda Vampiros da Alexandria. O show do Casaca encerra a programação do dia.
No sábado (29), as apresentações começam às 11h, com o Coletivo de Circo Capixaba WATU, Reis de Bois, Congo Benedito, além de Slam e Batalha do Conhecimento. A partir das 18h, o palco recebe o cantor Mazin e o show de Zé Geraldo.
A programação acontece no estacionamento do Teatro da Ufes e tem entrada gratuita.
Marcando os 10 anos da tragédia de Mariana, que atingiu o Rio Doce e o litoral capixaba e baiano, o encontro contará com atos políticos e plenárias dedicadas a revisitar conquistas e lutas da população atingida. A programação também celebra as tradições das comunidades com uma feira criativa dos atingidos e atrações culturais gratuitas. Cerca de 700 atingidos de diferentes municípios do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia estarão presentes no evento.
