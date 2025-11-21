Entrevista

Carlinhos de Jesus escolhe o ES para voltar aos palcos: "Como se fosse a 1ª vez"

Em entrevista para HZ, Carlinhos revelou seu 'sangue capixaba' e Ana Botafogo relembrou que sua primeira turnê foi em Vila Velha

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18:34

Se tem algo que Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo sabem fazer, além de dançar, é transformar qualquer encontro em um espetáculo, inclusive uma entrevista. Antes de subirem ao palco do “Quebra-Nozes Capixaba”, a dupla conversou com o HZ e entregou histórias, memórias afetivas e até confissões gastronômicas. Spoiler: moqueca capixaba está no topo da lista!

Logo de início, Ana Botafogo reviveu um capítulo marcante da sua trajetória: a primeira turnê da vida, aos 14 anos, aconteceu justamente em Vila Velha.

A minha primeira turnê foi aqui em Vila Velha. Lembro que foi em um ginásio, porque não tinha teatro na época. Vim com minha escola de dança, e é uma memória muito marcante para mim

A bailarina ainda reforçou o carinho que sente pelo Estado: “Eu adoro o Espírito Santo. Só tenho lembranças boas daqui”.

Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Carlinhos, por sua vez, se emocionou ao falar do retorno aos palcos e de como o Espírito Santo é o lugar ideal para esse momento.

“Pisar em um palco depois de tudo o que eu passei… hoje eu vou dançar. E dançar ao lado da primeira-dama do balé nacional”, disse. O bailarino lembrou também da sua ligação familiar com o território capixaba:

Minha avó era capixaba, de Cachoeiro de Itapemirim, e eu tinha vários parentes daqui. É um lugar muito especial pra mim

O coreógrafo contou que chegou a temer que jamais voltaria a dançar após o diagnóstico de neuro radiculopatia desmielinizante crônica, que o deixou temporariamente sem os movimentos de uma perna.

Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

“Eu achava que não voltaria a dançar, a me levantar. Meu cérebro queria mexer a perna, e ela não vinha. Agora ela vem”, revelou. Foram meses de fisioterapia intensa, disciplina e paciência até os movimentos começarem a retornar:

Ele admitiu que chegou a cogitar uma mudança de carreira. “Pensei até em me atualizar em Pedagogia, que foi uma graduação que eu fiz há muitos anos. Já estava imaginando mil possibilidades, até em fazer concurso público rsrs”.

Entre lembranças, gargalhadas e emoção, os dois não deixaram passar o amor pela culinária capixaba: “Estou doido para comer uma moqueca capixaba. A gente come moqueca todas as vezes que vem aqui”, confessaram, em perfeita sintonia.

Espetáculo no ES

E depois de tanta história boa, chega a hora de vê-los fazerem o que mais amam. Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo se apresentam nesta sexta (21), às 19h, e no sábado (22), às 17h, no Parque da Prainha, em Vila Velha, na 5ª edição do espetáculo O Quebra-Nozes Capixaba, uma releitura local do clássico de Tchaikovsky. O evento é gratuito e aberto ao público.

