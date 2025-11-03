Balé

“Quebra-Nozes Capixaba” recebe Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus na Prainha

Espetáculo tem entrada gratuita e será apresentado em 21 e 22 de novembro

Ana Muniz Residente em Jornalismo

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:46

Ana Botafogo, Liviane Pimenta e Carlinhos de Jesus na noite de autógrafos do livro de Ana Botafogo, em 2021. Crédito: @marcellaneitzel

A Prainha, em Vila Velha, será palco da quinta edição de “O Quebra-Nozes Capixaba”, uma releitura da obra clássica de Piotr Tchaikovsky. O balé será apresentado em 21 de novembro (sexta-feira), às 19h, e 22 de novembro (sábado), às 17h. A abertura nos dois dias contará com a participação da bailarina Ana Botafogo e do dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus.

A entrada para o espetáculo, promovido pelo Instituto Corpo e Mente, será gratuita mediante a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível. O público é convidado a levar cadeiras de praia para assistir ao espetáculo com mais conforto.

Subirão ao palco 400 bailarinos profissionais e amadores vindos de municípios da Grande Vitória e também de Fundão, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Santa Maria de Jetibá e Marechal Floriano. O elenco une gerações novas e velhas, com artistas de dois a mais de 80 anos.

“A presença de nomes como Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus inspira nossos artistas e valoriza ainda mais o talento capixaba. Ver crianças, jovens e idosos, de diferentes idades e municípios unidos pela arte, é o que faz desse espetáculo algo tão especial e emocionante”, declara a diretora do espetáculo, Liviane Pimenta

Apresentação deve reunir 20 mil espectadores

Apresentação “O Quebra-Nozes Capixaba”, em 2024, no Parque da Cidade, Serra. Crédito: @raufyproducoes

A montagem adapta o balé do compositor russo Piotr Tchaikovsky, inspirado no conto infantil “O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos”, de E.T.A. Hoffmann. Tradicionalmente apresentado no período natalino, o espetáculo estreou em 1892 e chegou ao Brasil em 1957.

Em “O Quebra-Nozes Capixaba”, a valorização da cultura do Espírito Santo recebe os holofotes. A apresentação incluiu manifestações culturais como congo capixaba, samba, forró e a dança germânica de Marechal Floriano. Também terão destaque projetos sociais do estado, como o “Fundão Tem Talento”, que envolve crianças e idosos em situação de vulnerabilidade, e o projeto “Emoções”, da Terceira Idade, de Cachoeiro de Itapemirim.

A programação presta tributo às paneleiras de barro, ao legado de Augusto Ruschi, à imigração alemã, italiana e espanhola, ao Buda de Ibiraçu, à beleza de Pedra Azul, aos quilombolas, à capoeira, à cidade de Conceição da Barra e ao Convento da Penha. Há ainda uma homenagem à senhora Natalindina Marques e a todas as doceiras capixabas, reconhecendo a importância da culinária tradicional. A participação dos fisiculturistas campeões capixabas do campeonato sul-americano adiciona um toque de força e superação ao espetáculo, que reserva muitas outras surpresas.

Ana Botafogo, Liviane Pimenta representando Nossa Senhora da Penha, Dona Natalindina e Tia Penha (in memorian), fundadoras do Instituto Corpo e Mente, e Carlinhos de Jesus Crédito: @marcellaneitzel

O espetáculo tem público estimado em mais 20 mil pessoas e é responsável pela geração de mais de 50 empregos diretos. O evento mobiliza micro e pequenos empreendedores, costureiras, artesãos, aderecistas, cenógrafos, professores, ensaiadores, bailarinos, convidados, iluminadores e técnicos.

