Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo postam vídeo dançando no Aeroporto de Vitória

Eles desembarcaram no ES para participar do espetáculo “O Quebra-Nozes Capixaba”, que será apresentado neste fim de semana, em Vila Velha

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:14

Vila Velha recebe, nesta sexta-feira (21) e sábado (22), dois ícones da dança brasileira: Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo. A dupla, que integra o time de jurados do “Dança dos Famosos”, desembarcou no Espírito Santo na noite desta quinta (20) e já começou a encantar o público no saguão do Aeroporto de Vitória.

O momento inusitado foi registrado por Carlinhos e publicado em suas redes sociais. Ao som de uma das faixas do clássico balé “O Quebra-Nozes”, os dois brincaram com passos sincronizados e mostraram sintonia. “Chegando em Vitória – ES para dançar ‘O Quebra-Nozes Capixaba’ com Ana Botafogo, e já ensaiamos até no aeroporto!”, escreveu o bailarino na legenda.

Crédito: Reprodução Instagram @carlinhosdejesus

Eles estão no Estado para participar da 5ª edição do espetáculo O Quebra-Nozes Capixaba, uma releitura da obra de Piotr Tchaikovsky, que será apresentada no Parque da Prainha, em Vila Velha nesta sexta (21), às 19h, e no sábado (22), às 17h.

A vinda de Carlinhos também marca um momento especial em sua trajetória recente. Há cinco meses, o bailarino foi diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos, condições que o afastaram das atividades intensas. No “Domingão com Huck”, exibido em 10 de novembro, ele se emocionou ao conseguir ficar de pé novamente, após semanas de fisioterapia.

“Quando ele não estava aqui, ele estava na fisioterapia. Prova de que quando a mente está boa, o corpo reage”, disse Luciano Huck na ocasião.

