Gratuito

De Don L a Katiuscia Ribeiro: confira as atrações do Festival Crias.Lab em Vitória

Evento terá 20 horas de programação que reúne debates, música, cinema e baile; veja mais detalhes

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:30

Spartakus Santiago, Katiuscia Ribeiro e Don L estarão no Festival Crias.Lab Crédito: Ana Albuquerque / Thalys Maia / Thais Vandanezi

Em sua sexta edição, o Festival Crias.Lab confirma mais de 20 horas de programação gratuita, reunindo comunicadores, artistas, pesquisadores e até diretora de novela das 9h para discutir novos caminhos da juventude brasileira. O evento acontece nos dias 21 e 22 de novembro, na Fazendinha, no bairro Grande Vitória, em Vitória.

Com o tema “Futuros Protagonistas”, o festival deste ano propõe reflexões sobre o papel da juventude na transformação social por meio da arte, da tecnologia e da educação midiática.

Debates com convidados de peso

Ao longo dos dois dias, o público vai acompanhar quatro programas especiais com mais de 20 convidados que se destacam no cenário nacional. Entre eles, o rapper Don L, o comunicador Spartakus Santiago, a filósofa Katiúscia Ribeiro, o diretor musical Lucas Malak, o apresentador Chinaina e a cineasta Juliana Vicente, diretora da novela Terra e Paixão e referência no cinema negro brasileiro.

Lucas Malak e Juliana Vicente também estarão no Crias Lab Crédito: Reprodução Instagram @salvemalak / Renato Nascimento

“Criamos um espaço de troca que pensa o futuro com criatividade, autenticidade e conexão com a realidade da juventude”, afirma Sullivan Silva, coordenador e diretor do Crias.Lab.

SEXTA-FEIRA (21): juventudes, cinema e música

A programação começa às 15h, com o debate “Juventudes Brasileiras – História é poder”, reunindo Don L, Suellen Cruz e Spartakus Santiago, com mediação de Bryce Caniçali. A discussão aborda as complexidades de crescer e atuar em um mundo em constante transformação.

Em seguida, o público acompanha:

17h – Exibição do filme Livre Confiança, de Spartakus Santiago

17h45 – Mostra Novos Olhares com os curtas Liberdade para Morar (CEET Vasco Coutinho) e Além do Carnaval (Faesa)

19h – Exibição do documentário Céu do Congo, Território em Diáspora

19h30 – Bate-papo com realizadores, mediado por Spartakus

20h30 – Lançamento dos trabalhos dos laboratórios imersivos: o videoclipe “Caminhos”, de Mallu, e o documentário “Ave Senhoras”

21h30 – Show do artista português CORVO, encerrando a noite

Os laboratórios Lab.Doc e Lab.Clipe, realizados de 20 de outubro a 2 de novembro, ofereceram formação de 48 horas/aula para jovens de 18 a 35 anos, reforçando o compromisso do festival com a educação e a produção audiovisual capixaba.

SÁBADO (22): literatura, narrativas e música digital

No sábado, às 10h, o festival abre a programação com o debate “A escola do futuro: ensinando o amor através da literatura da vida”, com Katiúscia Ribeiro, Renata Di Carmo, Isabella Baltazar, Ira e Acácio Jacinto, sob mediação de Ana Paula Brandão. Katiúscia é pioneira nos estudos de Filosofia Africana no Brasil e apresentadora do programa O Futuro é Ancestral, do GNT.

Dj Ramemes Crédito: @danrleyigor

Às 14h, a cineasta Juliana Vicente divide a mesa “Narrativas protagonistas” com Esther Radaelli, Ryan Gouveia e Thiago Souza, discutindo territorialidade, novas linguagens e o papel das periferias na comunicação contemporânea.

Já às 17h30, o destaque é o debate “O som e o território na era digital”, que reúne o diretor musical Lucas Malak, criador do fenômeno Poesia Acústica, Dom Filó, Ada Koffi, Leoziinho e Branú, com mediação do músico e apresentador Chinaina.

Ultra Baile: o Crias.Lab vira pista

A partir das 21h, o festival assume sua versão mais dançante com a estreia do Ultra Baile, uma noite dedicada à potência e diversidade do funk. O line-up inclui artistas de diferentes regiões e vertentes:

21h – DJ Ronalda: Multiartista, referência ballroom e uma das figuras mais potentes da cena cultural capixaba.

22h – DJ Gegeo: DJ premiada, conhecida por sets que passeiam entre afrobeat, amapiano, funk e UK garage.

23h – DJ Asiat: DJ capixaba em ascensão, com passagem por festivais e eventos independentes.

0h – DJ DK: DJ potiguar em destaque nacional, com sets que conectam funk a afrobeat, mandelão e guaracha.

1h – Deekapz: Duo paulista que há quase 10 anos mescla funk e música brasileira com beats eletrônicos suingados.

2h – DJ Ramemes: Produtor da Brabo Music, mistura batidas rápidas e graves pesados, com estética que rendeu conexões com nomes como Pabllo Vittar.

4h – DJ Enzo: Jovem DJ capixaba que encerra a noite com repertório que mistura tendências atuais do funk.

Segundo Sullivan Silva, a proposta do Ultra Baile é celebrar o funk como cultura: “O line-up foi montado para levar o público a uma viagem musical que passa pelo funk capixaba, pelo melody, pelo mandela, pelo proibidão e pelas novas experimentações que ganham força todos os dias”.

Programe-se

CRIAS.LAB 2025 – FUTUROS PROTAGONISTAS



Datas: 21 e 22 de novembro

21 e 22 de novembro Local: Fazendinha – Rodovia Serafim Derenzi, 2250 – Grande Vitória, Vitória

Fazendinha – Rodovia Serafim Derenzi, 2250 – Grande Vitória, Vitória Entrada: gratuita

gratuita Classificação: livre

Este vídeo pode te interessar