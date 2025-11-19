De Don L a Katiuscia Ribeiro: confira as atrações do Festival Crias.Lab em Vitória

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:30
Em sua sexta edição, o Festival Crias.Lab confirma mais de 20 horas de programação gratuita, reunindo comunicadores, artistas, pesquisadores e até diretora de novela das 9h para discutir novos caminhos da juventude brasileira. O evento acontece nos dias 21 e 22 de novembro, na Fazendinha, no bairro Grande Vitória, em Vitória.
Com o tema “Futuros Protagonistas”, o festival deste ano propõe reflexões sobre o papel da juventude na transformação social por meio da arte, da tecnologia e da educação midiática.
Ao longo dos dois dias, o público vai acompanhar quatro programas especiais com mais de 20 convidados que se destacam no cenário nacional. Entre eles, o rapper Don L, o comunicador Spartakus Santiago, a filósofa Katiúscia Ribeiro, o diretor musical Lucas Malak, o apresentador Chinaina e a cineasta Juliana Vicente, diretora da novela Terra e Paixão e referência no cinema negro brasileiro.
“Criamos um espaço de troca que pensa o futuro com criatividade, autenticidade e conexão com a realidade da juventude”, afirma Sullivan Silva, coordenador e diretor do Crias.Lab.
A programação começa às 15h, com o debate “Juventudes Brasileiras – História é poder”, reunindo Don L, Suellen Cruz e Spartakus Santiago, com mediação de Bryce Caniçali. A discussão aborda as complexidades de crescer e atuar em um mundo em constante transformação.
Em seguida, o público acompanha:
Os laboratórios Lab.Doc e Lab.Clipe, realizados de 20 de outubro a 2 de novembro, ofereceram formação de 48 horas/aula para jovens de 18 a 35 anos, reforçando o compromisso do festival com a educação e a produção audiovisual capixaba.
No sábado, às 10h, o festival abre a programação com o debate “A escola do futuro: ensinando o amor através da literatura da vida”, com Katiúscia Ribeiro, Renata Di Carmo, Isabella Baltazar, Ira e Acácio Jacinto, sob mediação de Ana Paula Brandão. Katiúscia é pioneira nos estudos de Filosofia Africana no Brasil e apresentadora do programa O Futuro é Ancestral, do GNT.
Às 14h, a cineasta Juliana Vicente divide a mesa “Narrativas protagonistas” com Esther Radaelli, Ryan Gouveia e Thiago Souza, discutindo territorialidade, novas linguagens e o papel das periferias na comunicação contemporânea.
Já às 17h30, o destaque é o debate “O som e o território na era digital”, que reúne o diretor musical Lucas Malak, criador do fenômeno Poesia Acústica, Dom Filó, Ada Koffi, Leoziinho e Branú, com mediação do músico e apresentador Chinaina.
A partir das 21h, o festival assume sua versão mais dançante com a estreia do Ultra Baile, uma noite dedicada à potência e diversidade do funk. O line-up inclui artistas de diferentes regiões e vertentes:
Segundo Sullivan Silva, a proposta do Ultra Baile é celebrar o funk como cultura: “O line-up foi montado para levar o público a uma viagem musical que passa pelo funk capixaba, pelo melody, pelo mandela, pelo proibidão e pelas novas experimentações que ganham força todos os dias”.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta