Festival gratuito vai celebrar o Dia do Samba no Centro de Vitória

Com entrada gratuita, evento recebe Nego Damoé, revelação do samba carioca, além de diversos artistas locais

Julia Galter Estagiária / julia.martins@redegazeta.com.br

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:00

Festival Raízes do Samba acontece dia 14 de dezembro, no centro da capital Crédito: Fernando Madeira / Repodução Instagram @negodamoe / Reprodução Instagram @sambadamesabranca

No dia 14 de dezembro, Vitória vai receber o Festival Raízes do Samba, evento que comemora o Dia Nacional do Samba e transforma o Centro da Capital em um verdadeiro palco a céu aberto.

Diretamente de Madureira, Nego Damoé, um dos grandes nomes da nova geração carioca, chega para agitar o evento com sucessos autorais e clássicos do ritmo. Ele divide a cena com nomes capixabas de peso, como Samba da Mesa Branca, LeqSamba, Sol Pessoa, Kayo no Beat e a bateria da Unidos da Piedade, garantindo um encontro marcado por ancestralidade, tradição e alegria.

O evento, organizado pelo Instituto Raízes, reforça a importância de manter essa tradição que atravessa gerações. Victor Farias, presidente do Instituto Raízes e organizador do festival, acredita que essa seja uma ato de celabração e união.

Essa roda é um convite para todos que amam essa cultura tão viva e vibrante

Toda a programação é gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível. E o cenário também promete: o samba acontece no coração do Centro de Vitória, no estacionamento da Praça Getúlio Vargas, com uma vista à beira-mar de tirar o fôlego.

Não perca!

Festival Raízes do Samba

Atrações : Nego Demoé, Samba da Mesa Branca, LeqSamba, Sol Pessoa, Kayo no Beat e Unidos da Piedade

Data : 14 de dezembro

Horário : a partir das 13h

Entrada: gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla e doação de 1kg de alimento

