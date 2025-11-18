Festival gratuito vai celebrar o Dia do Samba no Centro de Vitória

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:00
No dia 14 de dezembro, Vitória vai receber o Festival Raízes do Samba, evento que comemora o Dia Nacional do Samba e transforma o Centro da Capital em um verdadeiro palco a céu aberto.
Diretamente de Madureira, Nego Damoé, um dos grandes nomes da nova geração carioca, chega para agitar o evento com sucessos autorais e clássicos do ritmo. Ele divide a cena com nomes capixabas de peso, como Samba da Mesa Branca, LeqSamba, Sol Pessoa, Kayo no Beat e a bateria da Unidos da Piedade, garantindo um encontro marcado por ancestralidade, tradição e alegria.
O evento, organizado pelo Instituto Raízes, reforça a importância de manter essa tradição que atravessa gerações. Victor Farias, presidente do Instituto Raízes e organizador do festival, acredita que essa seja uma ato de celabração e união.
Toda a programação é gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível. E o cenário também promete: o samba acontece no coração do Centro de Vitória, no estacionamento da Praça Getúlio Vargas, com uma vista à beira-mar de tirar o fôlego.
Festival Raízes do Samba
