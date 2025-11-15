Exposição sobre línguas africanas ganha catálogo gratuito no ES; veja como adquirir

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 08:41
Desde setembro, a exposição “Línguas africanas que fazem o Brasil” está aberta aos visitantes no Palácio Anchieta, em Vitória. Porém, a partir da próxima terça-feira (18), você poderá levar a mostra para sua casa!
Isso porque será lançado o catálogo da exposição, que poderá ser retirado gratuitamente pelo público durante o evento de lançamento, que acontece às 19h, também no Palácio Anchieta. Estarão presentes o curador Tiganá Santana e os artistas capixabas responsáveis pelas obras, Castiel Vitorino Brasileiro, Natan Dias e Jaíne Muniz.
Segundo a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso, o catálogo “permite que o público leve consigo parte dessa experiência e continue o contato com as ideias apresentadas na mostra”.
As obras expostas destacam as influências africanas no vocabulário e na pronúncia do português brasileiro, assim como as heranças da África em outras manifestações culturais, como na música, nas festas populares e nos rituais religiosos tradicionais no Brasil.
Com instalações interativas, esculturas, filmes, registros históricos e obras contemporâneas, a mostra continua em cartaz até o dia 14 de dezembro, aberta para visitação gratuita de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h.
Lançamento do catálogo da exposição ‘Línguas africanas que fazem o Brasil’
