Baile Charme celebra cultura afro-brasileira em Vitória com muita dança

Realizado em alusão ao Dia da Consciência Negra, evento é gratuito e aberto ao público

Lívia Guerson

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:30

Instrutores conduzem o baile e ensinam os passos aos participantes Crédito: Sant'Anna

Nesta sexta-feira (14), a segunda edição do Conexão Wakanda promete “balançar o esqueleto” dos capixabas no Baile Charme. O evento gratuito, realizado em homenagem ao Dia da Consciência Negra, será no Museu Capixaba do Negro (MUCAME), em Vitória.

Você sabe o que é o Baile Charme? O dançarino Felipe Salles explica: “O Charme nasceu lá nos anos 1970 e 80, nas comunidades do Rio de Janeiro, quando os bailes black começaram a embalar o corpo e a alma da galera com o som do soul, do R&B e do funk americano. Com o nosso jeito brasileiro de ser, esse ritmo ganhou ginga, balanço e um charme todo especial”.

Junto ao DJ Big, responsável pelo som do evento, Felipe será um dos instrutores que ensinarão os passos aos participantes. Aos que têm medo de se soltar na dança, ele garante: “No Baile do Charme, não tem certo ou errado”.

Além do baile, que terá início às 18h30, serão vendidos acessórios, sapatos e roupas em um bazar beneficente, que acontecerá de 9h às 21h. A renda arrecadada será destinada aos projetos do Instituto Oportunidade Brasil (IOB), responsável pelo evento.

Conexão Wakanda

  • Data: 14 de novembro
  • Horário: Bazar das 9h às 21h | Baile Chame das 18h30 às 21h30
  • Local: Museu Capixaba do Negro (MUCAME), Centro de Vitória

