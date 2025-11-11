Editorias do Site
Redes Sociais

Criolo comemora 50 anos com show especial em Vitória em dezembro

Voz de “Não Existe Amor em SP”, cantor vai se apresentar no dia 12 de dezembro, na Arena Dom Bosco, em Vitória

Lívia Guerson

[email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:10

Criolo comemora 50 anos com show especial em Vitória
Criolo comemora 50 anos com show especial em Vitória Crédito: Bruno Machado

Arte, poesia e resistência! Vitória será palco da turnê de 50 anos do Criolo, grande nome da música brasileira e dono de sucessos como “Não Existe Amor em SP”, “Subirusdoistiozin” e “Convoque seu Buda”. O show será no dia 12 de dezembro, na Arena Dom Bosco, no  Forte São João. 

Com mais de 20 anos de carreira, Criolo coleciona sete indicações ao Grammy Latino e envolve o público com suas canções, que misturam rap, jazz, reggae e até samba. A turnê “Criolo 50” celebra o seu aniversário e promete emocionar os capixabas.

Segundo a organização, os ingressos serão vendidos a partir de quinta-feira (13) pelo site Zig Tickets e presencialmente na 247 Bebidas, em Vitória. 

Tour Criolo 50 Anos

  • Data: 12 de dezembro
  • Local: Arena Dom Bosco, Vitória
  • Horário: abertura do portão às 20h

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Vibra Rock Brasil assina parceria com Rede Gazeta e inicia venda de ingressos

Vibra Rock Brasil assina parceria com Rede Gazeta e inicia venda de ingressos

Imagem - Ivete Sangalo retorna ao Espírito Santo em 2026; veja o que se sabe

Ivete Sangalo retorna ao Espírito Santo em 2026; veja o que se sabe

Imagem - Festival da Cultura Negra terá jongo, forró e feijoada gigante no Norte do ES

Festival da Cultura Negra terá jongo, forró e feijoada gigante no Norte do ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Adriane Galisteu diz que marido não sente ciúmes de homenagens a Ayrton Senna

Adriane Galisteu diz que marido não sente ciúmes de homenagens a Ayrton Senna
Imagem - Festival da Cultura Negra terá jongo, forró e feijoada gigante no Norte do ES

Festival da Cultura Negra terá jongo, forró e feijoada gigante no Norte do ES
Imagem - Vibra Rock Brasil assina parceria com Rede Gazeta e inicia venda de ingressos

Vibra Rock Brasil assina parceria com Rede Gazeta e inicia venda de ingressos