Criolo comemora 50 anos com show especial em Vitória em dezembro

Voz de “Não Existe Amor em SP”, cantor vai se apresentar no dia 12 de dezembro, na Arena Dom Bosco, em Vitória

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:10

Criolo comemora 50 anos com show especial em Vitória Crédito: Bruno Machado

Arte, poesia e resistência! Vitória será palco da turnê de 50 anos do Criolo, grande nome da música brasileira e dono de sucessos como “Não Existe Amor em SP”, “Subirusdoistiozin” e “Convoque seu Buda”. O show será no dia 12 de dezembro, na Arena Dom Bosco, no Forte São João.

Com mais de 20 anos de carreira, Criolo coleciona sete indicações ao Grammy Latino e envolve o público com suas canções, que misturam rap, jazz, reggae e até samba. A turnê “Criolo 50” celebra o seu aniversário e promete emocionar os capixabas.

Segundo a organização, os ingressos serão vendidos a partir de quinta-feira (13) pelo site Zig Tickets e presencialmente na 247 Bebidas, em Vitória.

Tour Criolo 50 Anos

Data: 12 de dezembro

Local: Arena Dom Bosco, Vitória



Horário: abertura do portão às 20h



