Criolo comemora 50 anos com show especial em Vitória em dezembro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:10
Arte, poesia e resistência! Vitória será palco da turnê de 50 anos do Criolo, grande nome da música brasileira e dono de sucessos como “Não Existe Amor em SP”, “Subirusdoistiozin” e “Convoque seu Buda”. O show será no dia 12 de dezembro, na Arena Dom Bosco, no Forte São João.
Com mais de 20 anos de carreira, Criolo coleciona sete indicações ao Grammy Latino e envolve o público com suas canções, que misturam rap, jazz, reggae e até samba. A turnê “Criolo 50” celebra o seu aniversário e promete emocionar os capixabas.
Segundo a organização, os ingressos serão vendidos a partir de quinta-feira (13) pelo site Zig Tickets e presencialmente na 247 Bebidas, em Vitória.
Tour Criolo 50 Anos
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta