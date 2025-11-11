Vibra Rock Brasil assina parceria com Rede Gazeta e inicia venda de ingressos

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 18:23
A segunda edição do maior festival de rock do Espírito Santo, que vai acontecer no dia 2 de maio de 2026, está com ingressos à venda! O evento promete 12 horas de muita curtição com atrações nacionais já confirmadas: Paulo Ricardo, Capital Inicial e Biquini.
Também presente na edição de 2025, a Rede Gazeta firmou parceria com o evento nesta terça-feira (11). O lançamento reuniu os diretores da Rede e os sócios da Booa Produções e Backstage Eventos, responsáveis pelo Vibra Rock.
Na Praça do Papa, o evento une música e gastronomia com dois palcos, pubs temáticos, praça gastronômica e até área kids, para que as famílias aproveitem os shows reunidas. Na edição de 2025, quase 15 mil pessoas marcaram presença.
A programação, além das atrações nacionais, contará com uma gama de artistas capixabas. Já confirmados, estão:
Dona Fran também participou do evento de lançamento e adiantou que apresentará um repertório misto de rock nacional, para harmonizar com as demais atrações, com o classic rock internacional. “Vou fazer um show super especial, com muita dedicação e amor”, promete.
Os ingressos estão à venda online na plataforma Zig Tickets ou nos pontos físicos Pub 426, Motor Rockers e 247 Bebidas. Os valores variam de R$ 90 a R$ 460, a depender do tipo de ingresso e setor.
Vibra Rock Brasil 2026
