Em Vitória

Vibra Rock Brasil assina parceria com Rede Gazeta e inicia venda de ingressos

Festival acontece no dia 2 de maio de 2026, com atrações nacionais já confirmadas: Paulo Ricardo, Capital Inicial e Biquini

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 18:23

Paulo Ricardo, Biquíni e Capital Inicial lideram o Vibra Rock Brasil 2026 em Vitória Crédito: Bella Pinheiro/Marcos Hermes/Bruno Santos

A segunda edição do maior festival de rock do Espírito Santo, que vai acontecer no dia 2 de maio de 2026, está com ingressos à venda! O evento promete 12 horas de muita curtição com atrações nacionais já confirmadas: Paulo Ricardo, Capital Inicial e Biquini.

Também presente na edição de 2025, a Rede Gazeta firmou parceria com o evento nesta terça-feira (11). O lançamento reuniu os diretores da Rede e os sócios da Booa Produções e Backstage Eventos, responsáveis pelo Vibra Rock.

Da esquerda para direita: Marcio Ribeiro, Bruno Passoni, Mateus Carvalho, Bruno Araujo, Marcelo Moraes e Renato Grijo Crédito: Carlos Alberto Silva

Na Praça do Papa, o evento une música e gastronomia com dois palcos, pubs temáticos, praça gastronômica e até área kids, para que as famílias aproveitem os shows reunidas. Na edição de 2025, quase 15 mil pessoas marcaram presença.

A programação, além das atrações nacionais, contará com uma gama de artistas capixabas. Já confirmados, estão:

Dona Fran

Tributo ao Rush, pela banda Oz

Ubando

90 e Tal

Tributo a Ozzy Osbourne

Tributo a Alice in Chains e Stone Temple Pilots

Dona Fran também participou do evento de lançamento e adiantou que apresentará um repertório misto de rock nacional, para harmonizar com as demais atrações, com o classic rock internacional. “Vou fazer um show super especial, com muita dedicação e amor”, promete.



Evento de lançamento do Vibra Rock Brasil 2026 - Dona Fran, cantora Crédito: Carlos Alberto Silva

Os ingressos estão à venda online na plataforma Zig Tickets ou nos pontos físicos Pub 426, Motor Rockers e 247 Bebidas. Os valores variam de R$ 90 a R$ 460, a depender do tipo de ingresso e setor.

Vibra Rock Brasil 2026

Data: 2 de maio de 2026



Local: Praça do Papa, Vitória



Horário: abertura do portão às 11h



