Dupla sertaneja do ES traz César Menotti e Fabiano e Murilo Huff a Guarapari

Breno e Bernardo apresenta o projeto “B&Bendo Por Aí”, que ainda terá Alemão do Forró

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:30

Dupla Cesar Menotti e Fabiano e o cantor Murilo Huff estarão em Guarapari em dezembro Crédito: Rodney Machado/Robson Mafra/Agif/Folhapress

O verão capixaba terá um encontro de gerações do sertanejo - e do forró. A dupla Breno e Bernardo apresenta o projeto “B&Bendo Por Aí”, que chega pela primeira vez ao palco do balneário com César Menotti e Fabiano, Murilo Huff e participação do capixaba Alemão do Forró. O evento acontece no dia 28 de dezembro, no Multiplace Mais, em Guarapari.

Conhecidos por unir carisma e talento, Breno & Bernardo transformaram o “B&Bendo Por Aí” em sinônimo de festa e amizade. O formato - com palco 360° e clima de roda de viola - já rodou o Brasil e chega agora ao Multiplace Mais para abrir oficialmente o verão 2026 com a energia que só o público capixaba tem.

Entre as atrações, os holofotes se voltam para César Menotti & Fabiano, dupla que há mais de 20 anos traduz o romantismo e o bom humor do sertanejo brasileiro. Hits como “Leilão”, “Ciumenta” e “Como Um Anjo” fazem parte da trilha sonora de quem viveu os anos dourados do gênero.

Outra grande atração da noite é Murilo Huff, dono de uma das vozes mais marcantes da nova geração. Cantor e compositor de sucessos como “Desejando Eu” e “Uma Ex”, ele traz ao Espírito Santo o repertório do projeto Acústico 2025, que conquistou o país com sua mistura de emoção e autenticidade.

Fechando a lista, o capixaba Alemão do Forró leva seu ritmo contagiante e o calor das festas do interior, reforçando o tempero local na abertura do festival. E, claro, os anfitriões Breno & Bernardo não poderiam ficar de fora: a dupla que começou nas rodas de amigos em Cariacica e conquistou o Brasil promete um repertório repleto de hits, sorrisos e aquela espontaneidade que virou marca registrada.

Mais informações

  • O que: “B&Bendo Por Aí” com Breno & Bernardo, César Menotti & Fabiano, Murilo Huff e Alemão do Forró
  • Onde: Multiplace Mais – Meaípe, Guarapari 
  • Quando: 28 de dezembro (domingo)
  • Ingressos: Brasilticket.com.br
  • Informações: (27) 99745-3003 | multiplacemais.com.br

