Editorias do Site
Redes Sociais

Zeca Pagodinho é atração confirmada do festival Movimento Cidade 2026

Evento acontece entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha; saiba mais detalhes

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:19

Zeca Pagodinho faz show em Vitória para apresentar seu novo disco,
Zeca Pagodinho é atração confirmada do Festival Movimento Cidade Crédito: Reprodução/Instagram @zecapagodinho

O pagode raiz vai marcar presença no festival Movimento Cidade 2026. Zeca Pagodinho está oficialmente confirmado na programação do evento, que acontece entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

Um dos nomes mais emblemáticos da música brasileira, Zeca Pagodinho se apresenta no sábado, 15 de agosto, e promete transformar o espaço em um grande coro coletivo, com clássicos que atravessam gerações.

No repertório, o público pode esperar sucessos como “Deixa a Vida Me Levar”, “Verdade”, “Maneiras” e “Quando a Gira Girou”, além de outros hits que consagraram a carreira de Zeca Pagodinho e fazem parte da memória afetiva de fãs em todo o país. A apresentação reforça a proposta do Movimento Cidade de reunir diferentes estilos musicais e experiências culturais em um mesmo palco.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, com preços a partir de R$ 107,50 (meia entrada).  Outras atrações do festival ainda serão divulgadas nos canais oficiais do Movimento Cidade.

O festival Movimento Cidade é conhecido por ocupar espaços emblemáticos do Espírito Santo e promover encontros que unem música, cidade e público. Em 2025, nomes como Pabllo Vittar, Marina Sena e Caetano Veloso encantaram o público capixaba.

Caetano Veloso encerra Movimento Cidade com show histórico
Caetano Veloso encerra Movimento Cidade com show histórico Crédito: Vagner Resende

E em 2026, a Prainha volta a ser cenário de um dos principais eventos do calendário cultural capixaba, com programação voltada para grandes nomes da música nacional.

Informações

  • Festival Movimento Cidade 2026
  • Parque da Prainha – Vila Velha (ES)
  • 15 de agosto de 2026
  • Ingressos à venda pela Sympla, a partir de R$ 107,50 (meia entrada)

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Movimento Cidade terá dois dias pagos e um dia gratuito em 2026; veja datas

Movimento Cidade terá dois dias pagos e um dia gratuito em 2026; veja datas

Imagem - Festival Movimento Cidade confirma próxima edição em Vila Velha; veja datas

Festival Movimento Cidade confirma próxima edição em Vila Velha; veja datas

Imagem - Movimento Cidade: vozes capixabas falam de subir mais um degrau na carreira artística

Movimento Cidade: vozes capixabas falam de subir mais um degrau na carreira artística

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Roteiro de Seul: veja o que fazer em locais famosos da cidade

Roteiro de Seul: veja o que fazer em locais famosos da cidade
Imagem - Conheça os finalistas e vote no "Vendedor de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória"

Conheça os finalistas e vote no "Vendedor de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória"
Imagem - Viagem de fim de ano: 6 dicas para preparar o carro e dirigir com segurança

Viagem de fim de ano: 6 dicas para preparar o carro e dirigir com segurança