Deixa a vida me levar

Zeca Pagodinho é atração confirmada do festival Movimento Cidade 2026

Evento acontece entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha; saiba mais detalhes

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:19

Zeca Pagodinho é atração confirmada do Festival Movimento Cidade Crédito: Reprodução/Instagram @zecapagodinho

O pagode raiz vai marcar presença no festival Movimento Cidade 2026. Zeca Pagodinho está oficialmente confirmado na programação do evento, que acontece entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

Um dos nomes mais emblemáticos da música brasileira, Zeca Pagodinho se apresenta no sábado, 15 de agosto, e promete transformar o espaço em um grande coro coletivo, com clássicos que atravessam gerações.

No repertório, o público pode esperar sucessos como “Deixa a Vida Me Levar”, “Verdade”, “Maneiras” e “Quando a Gira Girou”, além de outros hits que consagraram a carreira de Zeca Pagodinho e fazem parte da memória afetiva de fãs em todo o país. A apresentação reforça a proposta do Movimento Cidade de reunir diferentes estilos musicais e experiências culturais em um mesmo palco.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, com preços a partir de R$ 107,50 (meia entrada). Outras atrações do festival ainda serão divulgadas nos canais oficiais do Movimento Cidade.

O festival Movimento Cidade é conhecido por ocupar espaços emblemáticos do Espírito Santo e promover encontros que unem música, cidade e público. Em 2025, nomes como Pabllo Vittar, Marina Sena e Caetano Veloso encantaram o público capixaba.

Caetano Veloso encerra Movimento Cidade com show histórico Crédito: Vagner Resende

E em 2026, a Prainha volta a ser cenário de um dos principais eventos do calendário cultural capixaba, com programação voltada para grandes nomes da música nacional.

Informações

Festival Movimento Cidade 2026

Parque da Prainha – Vila Velha (ES)

15 de agosto de 2026

Ingressos à venda pela Sympla, a partir de R$ 107,50 (meia entrada)

Este vídeo pode te interessar