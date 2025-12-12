Zeca Pagodinho é atração confirmada do festival Movimento Cidade 2026

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18:19
O pagode raiz vai marcar presença no festival Movimento Cidade 2026. Zeca Pagodinho está oficialmente confirmado na programação do evento, que acontece entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha.
Um dos nomes mais emblemáticos da música brasileira, Zeca Pagodinho se apresenta no sábado, 15 de agosto, e promete transformar o espaço em um grande coro coletivo, com clássicos que atravessam gerações.
No repertório, o público pode esperar sucessos como “Deixa a Vida Me Levar”, “Verdade”, “Maneiras” e “Quando a Gira Girou”, além de outros hits que consagraram a carreira de Zeca Pagodinho e fazem parte da memória afetiva de fãs em todo o país. A apresentação reforça a proposta do Movimento Cidade de reunir diferentes estilos musicais e experiências culturais em um mesmo palco.
Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, com preços a partir de R$ 107,50 (meia entrada). Outras atrações do festival ainda serão divulgadas nos canais oficiais do Movimento Cidade.
O festival Movimento Cidade é conhecido por ocupar espaços emblemáticos do Espírito Santo e promover encontros que unem música, cidade e público. Em 2025, nomes como Pabllo Vittar, Marina Sena e Caetano Veloso encantaram o público capixaba.
E em 2026, a Prainha volta a ser cenário de um dos principais eventos do calendário cultural capixaba, com programação voltada para grandes nomes da música nacional.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta