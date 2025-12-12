Roteiro de Seul: veja o que fazer em locais famosos da cidade

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:24
Seul reúne atrações muito diferentes a poucos minutos de distância. A capital da Coreia do Sul combina tradição e modernidade de forma prática, perceptível na comida, no entretenimento e no ritmo de cada bairro. De áreas universitárias a vilas históricas e regiões multiculturais, o destino permite montar roteiros variados mesmo em viagens curtas.
A chegada costuma ser pelo Aeroporto Internacional de Incheon, a cerca de 1h30 do centro. O trajeto pode ser feito pelo trem expresso AREX, ônibus executivo, táxi ou transfer privado por plataformas como a Civitatis.
Abaixo, confira o que fazer em locais famosos da cidade!
Uma boa forma de começar o roteiro é por Hongdae ou Sinchon, bairros universitários conhecidos pela vida noturna , pela cena jovem e pela grande oferta de restaurantes internacionais. Para o almoço, o Ipanema Grill é uma escolha certeira. Com unidades nos dois bairros, é uma das churrascarias brasileiras mais tradicionais de Seul. O fundador chegou à Coreia há cerca de 30 anos, convidado por empresas locais para introduzir o churrasco gaúcho no país.
No cardápio, picanha, fraldinha e outros cortes clássicos vêm acompanhados de arroz, feijão e farofa, servidos no formato de banchan coreano. O ambiente lembra as casas brasileiras e atrai tanto expatriados quanto coreanos curiosos pela gastronomia do Brasil.
Instagram: @ipanema_grill
Depois de explorar Hongdae, vale seguir para Itaewon, bairro multicultural e cosmopolita, ideal para encerrar o dia com um jantar mais longo. O Tabom oferece uma experiência que mistura culinárias do Brasil, da Coreia e de outros países.
O buffet inclui pão de queijo, feijoada, massas e até 16 tipos de carnes no rodízio. Além dos clássicos, o restaurante apresenta releituras como fraldinha wagyu, picanha sem gordura, chili steak, barriga de porco e bacon wrap steak, agradando tanto os brasileiros quanto o público internacional.
Instagram: @tabombrazil
No dia seguinte, uma boa combinação é explorar Yeonnam-dong, bairro tranquilo e arborizado ao lado de Hongdae. O Café Overdeep funciona bem como pausa no meio do dia ou fim de tarde. Com estética inspirada no fundo do mar, iluminação azulada e ambiente minimalista, serve bebidas autorais como Wave Cream Latte e Deep Blue Lemonade, além de sobremesas populares entre turistas e moradores.
Instagram: @overdeep_yeonnam
Após circular por bairros mais modernos, Ikseondong oferece um contraste interessante. A vila preservada, com ruelas estreitas e hanoks restaurados, concentra restaurantes pequenos e fotogênicos. O Oncheonjip é especializado em shabu-shabu, com caldos equilibrados, carnes finas e vegetais frescos . O famoso ursinho de gelo que derrete lentamente no caldo virou marca registrada da casa.
Instagram: @oncheonjip_ikseon
Ainda em Ikseondong, o Ikseon Chwihyang funciona bem para quem quer estender a noite no bairro. O restaurante aposta em uma fusão entre técnicas coreanas e pratos italianos, com opções como pasta rosé com barriga de porco, vôngole reinterpretado, omelete rice e risoto de frango.
Instagram: @favorite_ikseon
Ikseondong fica próximo a Jongno, o que facilita combinar os dois bairros no mesmo dia. Em Jongno, o Gwangseokssi é referência em comida coreana autêntica. O cardápio inclui carne grelhada em placa de pedra marinada por 48 horas, massa cremosa com pó de gergelim preto, carne e camarões, além de caldo encorpado servido com ossos grandes de costela.
Instagram: @gwangseokssi
Para quem quer aprofundar a experiência gastronômica em Jongno, o food tour guiado por Sangwoo percorre ruas e negócios tradicionais do bairro, apresentando pratos como tteokbokki, hotteok e o famoso pão de sal coreano, com explicações históricas ao longo do trajeto.
Instagram: @Seoul Sky
Myeongdong funciona bem como roteiro mais dinâmico, combinando compras e refeições rápidas. O Pig Company e o Mongvely operam no formato “coma à vontade”. O primeiro é focado em carne suína e intestinos variados, enquanto o segundo se destaca por incluir frango aos cortes bovinos e suínos.
Instagrams: @kbbqpigcompany e @kbbqmongvely
Ainda em Myeongdong, para quem quer experimentar um dos pratos mais tradicionais da culinária coreana, o Odarijip é uma excelente opção. Especializado em caranguejo cru marinado no molho de soja (ganjang gejang), o restaurante serve porções frescas, saborosas e acompanhadas de diversos banchan que complementam bem a refeição.
O ambiente é acolhedor e, em alguns horários, os clientes ainda podem desfrutar de música de piano ao vivo no salão, o que deixa a experiência ainda mais especial. É uma parada certeira para quem deseja provar algo diferente durante o passeio pelo bairro.
Instagram: @odarijip
Para uma pausa no meio do roteiro pelo bairro, no Roof Cat Me é possível tomar cafés, chás gelados e bebidas especiais enquanto se interage com diferentes raças de gatinhos que circulam pelo ambiente. A equipe profissional garante o bem-estar dos animais e orienta os visitantes em momentos de alimentação supervisionada. Ao final, ainda há uma pequena loja com presentes temáticos para quem quiser levar uma lembrança.
Instagram: @roofcatme_myeongdong
Jamsil funciona bem como roteiro de fim de tarde. O Seoul Sky, localizado no 123º andar da Lotte World Tower, oferece vista panorâmica da cidade, especialmente ao entardecer.
A visita aos palácios históricos pode ser combinada com Jongno ou Ikseondong. Alugar um hanbok facilita a entrada no Gyeongbokgung ou Changdeokgung, além de garantir acesso gratuito aos visitantes trajados.
O Nanta Show é um dos espetáculos mais conhecidos da cena cultural coreana, combinando comédia, teatro físico e percussão executada com utensílios de cozinha em um ritmo quase coreografado. A ausência de falas complexas facilita a compreensão por parte de turistas, tornando a apresentação acessível mesmo para quem não fala coreano.
Dinâmico e altamente interativo, o show envolve o público do início ao fim e se consolidou como um ícone do entretenimento em Seul. A companhia também tem apresentações previstas no Brasil no fim do ano.
Instagram: @cookin_nanta
O Jump é um dos espetáculos mais populares de Seul e combina artes marciais, humor físico e acrobacias precisas em uma narrativa simples e acessível. Assim como no Nanta, as falas são mínimas, o que facilita o entendimento por parte de turistas.
A apresentação tem ritmo ágil e forte interação com o público, incluindo momentos em que espectadores são convidados ao palco para participar das cenas. Ao final, os atores costumam permanecer no saguão para fotos, o que torna a experiência ainda mais memorável.
Instagram: @jumpkorea
Assistir a uma partida é uma experiência cultural completa em Seul. A Garlic Bros Seoul organiza tours que incluem jantar típico antes da ida ao estádio e ingressos em setores animados.
Instagram: @garlic_bros_seoul
O Nuldam Space é ideal para encaixar entre passeios mais intensos. No café, o visitante escreve uma carta para si no futuro, escolhe a data de envio e sela com lacre de cera.
Instagram: @nuldam_space
Por meio da Worldpackers, viajantes que ficam mais tempo em Seul podem atuar em estúdios de conversação em inglês em troca de hospedagem gratuita, vivendo a cidade de forma mais local.
Instagram: @worldpackers
As folk villages funcionam bem como passeio de meio período. Preservam casas tradicionais, oficinas de artesanato e demonstrações culturais, com visitas guiadas organizadas pela Civitatis.
Instagram: @civitatis_br
A DMZ exige um dia dedicado e é um dos tours mais procurados para entender a divisão da península coreana. O passeio inclui paradas como o Dora Observatory e é organizado pela VIP Travel.
Instagram: @viptravel_choi
Por Débora Oliveira
