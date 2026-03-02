Gastronomia

Receitas de peixe para a Quaresma: 7 opções rápidas e deliciosas

Veja como preparar pratos incríveis utilizando esse ingrediente versátil e nutritivo

Publicado em 2 de março de 2026 às 19:48

Moqueca de peixe Crédito: Imagem: Foodio | Shutterstock

Durante a Quaresma, muitas pessoas optam por substituir a carne vermelha por peixes em suas refeições. Esse período, marcado pela reflexão e pela tradição religiosa, inspira uma alimentação mais leve e equilibrada, que valoriza ingredientes frescos e saudáveis. O peixe, além de ser uma excelente fonte de proteínas, ômega 3 e nutrientes essenciais, é um alimento versátil, que pode ser preparado de diversas maneiras.

Abaixo, confira algumas receitas com peixe para a Quaresma!

1. Moqueca de peixe

Ingredientes

1 kg de robalo em postas

Suco de 1 limão

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola fatiada

1 pimentão vermelho fatiado

3 tomates picados

200 ml de leite de coco

1/2 maço de coentro picado

1/2 maço de cheiro-verde picado

1 colher de chá de páprica

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o robalo com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho picado. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o pimentão, os tomates e a páprica, refogando por alguns minutos. Disponha as postas de peixe sobre os vegetais, regue com o leite de coco e acrescente a folha de louro. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 20 minutos, até o peixe ficar macio e cozido. Adicione o azeite de dendê, o coentro e o cheiro-verde. Misture delicadamente para não desmanchar o peixe. Sirva quente.

2. Tainha recheada com farofa

Ingredientes

Tainha

1 tainha inteira limpa

Suco de 1 limão

3 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farofa

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de azeitona picada

1 cenoura ralada

1 xícara de chá de farinha de mandioca

2 ovos cozidos picados

Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Tainha

Em um recipiente, tempere a tainha com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe marinando por aproximadamente 30 minutos.

Farofa

Aqueça a manteiga em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura e refogue por mais 2 minutos. Adicione a azeitona, os ovos, o cheiro-verde e a farinha de mandioca e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Preencha o interior da tainha com a farofa. Costure a abertura com barbante ou prenda com palitos de dente. Unte uma assadeira com azeite, coloque a tainha e regue com um pouco de azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 minutos para dourar. Sirva em seguida.

3. Merluza ao curry com leite de coco

Ingredientes

4 filés de merluza

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de curry em pó

1 tomate picado

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de água

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de merluza com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinando por 20 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e o curry e refogue por mais 1 minuto para liberar os aromas. Adicione o tomate e cozinhe até ele começar a desmanchar. Adicione o leite de coco e a água à panela e misture bem. Coloque o peixe no molho, tampe e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo, até o peixe ficar macio. Ajuste o sal e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

Espaguete ao molho de atum Crédito: Imagem: Kritchai7752 | Shutterstock

4. Espaguete ao molho de atum

Ingredientes

250 g de macarrão tipo espaguete

240 g de atum escorrido

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

100 g de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione os tomates-cereja e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Misture o atum escorrido e o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Cubra o espaguete com o molho e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

5. Tilápia assada com legumes

Ingredientes

6 filés de tilápia

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de ervas secas

3 batatas cortadas em rodelas

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 pimentão vermelho fatiado

1 cebola cortada em rodelas

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 xícara de chá de azeitona verde

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Ramos de alecrim para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e as ervas secas. Deixe marinar por 30 minutos. Em uma forma, espalhe as batatas, a cenoura, o pimentão vermelho, a cebola e os tomates-cereja. Tempere os legumes com um pouco de sal, pimenta-do-reino e 2 colheres de sopa de azeite. Coloque os filés de tilápia sobre os legumes e regue com o restante do azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até o peixe dourar levemente. Finalize com o alecrim e sirva em seguida.

Salmão grelhado limão e tomate-cereja Crédito: Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock

6. Salmão grelhado limão e tomate-cereja

Ingredientes

1 posta alta de salmão com pele

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho picado

1 ramo de alecrim fresco

1 ramo de tomilho fresco

Sal grosso, pimenta-do-reino moída e tomate-cereja a gosto

Modo de preparo

Seque bem o salmão com papel-toalha. Se desejar, amarre delicadamente com barbante culinário para manter o formato durante o preparo. Em um recipiente, tempere com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão e regue com azeite. Deixe marinar por 15 a 20 minutos. Aqueça uma frigideira grossa fogo médio-alto. Coloque o salmão com a pele virada para baixo e grelhe por cerca de 4 a 5 minutos. Vire cuidadosamente e deixe mais 3 a 4 minutos, até formar uma crosta dourada por fora e manter o interior macio. Nos minutos finais, adicione o alecrim, o tomilho e o tomate-cereja à frigideira para liberar aroma e sabor. Sirva em seguida.

7. Peixe empanado crocante na air fryer

Ingredientes

4 filés de tilápia

Suco de 1/2 limão

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de rosca

2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos para pegar sabor. Passe cada filé primeiro na farinha de trigo. Em seguida, mergulhe no ovo levemente batido. Finalize empanando na farinha de rosca, pressionando bem para formar uma camada uniforme. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Disponha os filés na cesta sem sobrepor. Pincele levemente com azeite para ajudar a dourar. Asse por cerca de 10 a 15 minutos a 200 °C, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida.