Receitas de peixe para a Quaresma: 7 opções rápidas e deliciosas

Publicado em 2 de março de 2026 às 19:48
Durante a Quaresma, muitas pessoas optam por substituir a carne vermelha por peixes em suas refeições. Esse período, marcado pela reflexão e pela tradição religiosa, inspira uma alimentação mais leve e equilibrada, que valoriza ingredientes frescos e saudáveis. O peixe, além de ser uma excelente fonte de proteínas, ômega 3 e nutrientes essenciais, é um alimento versátil, que pode ser preparado de diversas maneiras.
Abaixo, confira algumas receitas com peixe para a Quaresma!
Em uma tigela, tempere o robalo com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho picado. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o pimentão, os tomates e a páprica, refogando por alguns minutos. Disponha as postas de peixe sobre os vegetais, regue com o leite de coco e acrescente a folha de louro. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 20 minutos, até o peixe ficar macio e cozido. Adicione o azeite de dendê, o coentro e o cheiro-verde. Misture delicadamente para não desmanchar o peixe. Sirva quente.
Tainha
Farofa
Tainha
Em um recipiente, tempere a tainha com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe marinando por aproximadamente 30 minutos.
Farofa
Aqueça a manteiga em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura e refogue por mais 2 minutos. Adicione a azeitona, os ovos, o cheiro-verde e a farinha de mandioca e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Preencha o interior da tainha com a farofa. Costure a abertura com barbante ou prenda com palitos de dente. Unte uma assadeira com azeite, coloque a tainha e regue com um pouco de azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 minutos para dourar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, tempere os filés de merluza com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinando por 20 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e o curry e refogue por mais 1 minuto para liberar os aromas. Adicione o tomate e cozinhe até ele começar a desmanchar. Adicione o leite de coco e a água à panela e misture bem. Coloque o peixe no molho, tampe e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo, até o peixe ficar macio. Ajuste o sal e finalize com o coentro. Sirva em seguida.
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione os tomates-cereja e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Misture o atum escorrido e o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Cubra o espaguete com o molho e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Em um recipiente, tempere o peixe com o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e as ervas secas. Deixe marinar por 30 minutos. Em uma forma, espalhe as batatas, a cenoura, o pimentão vermelho, a cebola e os tomates-cereja. Tempere os legumes com um pouco de sal, pimenta-do-reino e 2 colheres de sopa de azeite. Coloque os filés de tilápia sobre os legumes e regue com o restante do azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até o peixe dourar levemente. Finalize com o alecrim e sirva em seguida.
Seque bem o salmão com papel-toalha. Se desejar, amarre delicadamente com barbante culinário para manter o formato durante o preparo. Em um recipiente, tempere com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão e regue com azeite. Deixe marinar por 15 a 20 minutos. Aqueça uma frigideira grossa fogo médio-alto. Coloque o salmão com a pele virada para baixo e grelhe por cerca de 4 a 5 minutos. Vire cuidadosamente e deixe mais 3 a 4 minutos, até formar uma crosta dourada por fora e manter o interior macio. Nos minutos finais, adicione o alecrim, o tomilho e o tomate-cereja à frigideira para liberar aroma e sabor. Sirva em seguida.
Em um recipiente, tempere os filés com limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos para pegar sabor. Passe cada filé primeiro na farinha de trigo. Em seguida, mergulhe no ovo levemente batido. Finalize empanando na farinha de rosca, pressionando bem para formar uma camada uniforme. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Disponha os filés na cesta sem sobrepor. Pincele levemente com azeite para ajudar a dourar. Asse por cerca de 10 a 15 minutos a 200 °C, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta