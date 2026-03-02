Editorias do Site
HBO Max e Paramount+ vão virar um só streaming, diz novo CEO

Segundo os analistas do Hollywood Reporter, as declarações são uma ameaça à Netflix

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:51

David Ellison, CEO da Paramount, anunciou seus planos para o HBO Max em chamada com investidores nesta segunda-feira (2).

HBO Max e Paramount+ vão virar um só streaming. "Nós planejamos juntar os dois serviços, o que hoje nos deixaria com mais de 200 milhões de assinantes. Achamos que isso nos posiciona para competir com os líderes desse espaço", afirmou, segundo o The Hollywood Reporter.

Ele afirma que a HBO vai continuar "operando com independência". Ellison disse: "Nosso ponto de vista é que a HBO deve continuar sendo a HBO. Eles construíram uma marca fenomenal. Eles são um líder nesse espaço, e só queremos que eles continuem fazendo mais disso".

Segundo os analistas do Hollywood Reporter, as declarações são uma ameaça à Netflix. "Acreditamos que a oferta conjunta, levando em conta a quantidade de conteúdo e o que podemos fazer do ponto de vista tecnológico, vai nos permitir competir com os maiores players do mercado direto ao consumidor", disse o CEO. Hoje, os maiores concorrentes do serviço serão a Netflix e o Prime Video.

