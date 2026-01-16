Cinema

Netflix e Sony ampliam acordo que leva lançamentos de cinema ao streaming

Todo o catálogo do estúdio será disponibilizado até 2029

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:17

Vista de prédio da Netflix em Hollywood, em Los Angeles Crédito: Zeng Hui/Xinhua

A Sony Pictures Entertainment firmou um novo acordo global com a Netflix que amplia a presença de seus filmes no streaming após a passagem pelos cinemas. Pelo contrato, a plataforma terá direito preferencial -o chamado "Pay-1"- de exibição das produções do estúdio em escala mundial, após o fim das tradicionais janelas de exibição teatral e de entretenimento doméstico.

Com isso, foi expandida a parceria iniciada em 2021 nos Estados Unidos, quando a Sony passou a licenciar seus lançamentos para a Netflix. Esse acordo, avaliado em US$ 2,5 bilhões, vence no fim do ano. O novo contrato começa a valer em 2027 no mercado americano e será implementado gradualmente em outros países, conforme os direitos locais forem liberados.

A expectativa das empresas é que a Netflix passe a ter acesso completo e global aos títulos da Sony no início de 2029. Em alguns mercados, como Alemanha e países do Sudeste Asiático, a plataforma já exibe produções do estúdio.

Além dos lançamentos futuros, a Netflix também poderá licenciar filmes e séries do catálogo da Sony Pictures Entertainment.

Paul Littmann, vice-presidente executivo de distribuição global da Sony Pictures Television, afirmou que o "novo acordo 'Pay-1' leva essa parceria a um novo patamar e reforça o apelo duradouro dos nossos lançamentos cinematográficos para o público global da Netflix".

Entre os títulos que devem chegar ao streaming globalmente estão produções de alto perfil, como a continuação animada "Homem-Aranha: Além do Aranhaverso" e o projeto de Sam Mendes que contará a história dos Beatles em quatro filmes distintos. O acordo anterior já havia levado à Netflix americana sucessos recentes do estúdio, incluindo "Todos Menos Você" e "Venom: A Última Dança".

O anúncio ocorre enquanto a Netflix avança na negociação para adquirir a Warner Bros. Discovery.

