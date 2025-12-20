Streaming

Netflix é criticada por bloqueio de atrações para assinantes de plano mais barato

Ao tentar assistir a séries como "House of Cards" com a assinatura básica da plataforma, usuários são informados sobre restrições de licenciamento

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:04

Muitos assinantes do plano mais barato da Netflix no Brasil se surpreenderam nesta semana com o bloqueio de alguns filmes e séries do catálogo da plataforma, a partir de reclamações que surgiram pelas redes sociais.

Integram a lista de bloqueios produções como os seriados "House of Cards" e "Despachos de Outro Lugar", bem como a animação "Kung Fu Panda". Ao tentar assistir a esses títulos, o usuário recebe uma mensagem informando ser preciso mudar de plano para ter acesso às atrações devido a restrições de licenciamento. Pessoas com planos mais caros conseguem ver os conteúdos normalmente.

Internautas classificaram a decisão como absurda e surreal, mas, na verdade, a restrição existe na plataforma desde 2022, quando foi criado o plano com publicidade. Apesar desse detalhe não estar em evidência na tela de escolha da assinatura da Netflix, o site oficial diz que "quase todos os nossos filmes e séries estão disponíveis" no plano.

"A maioria dos nossos filmes e séries está disponível no plano com anúncios, mas alguns títulos não estão devido a restrições de licenciamento. Esses títulos exibem um ícone de cadeado quando você faz buscas ou navega pelo catálogo da Netflix", diz a nota na central de ajuda da plataforma.

Isso se dá porque alguns contratos não permitem que produções sejam exibidas com interferência de publicidade.

Restrição existe na Netflix desde 2022, quando foi criado o plano com publicidade Crédito: Adam Yee | Shutterstock

Segundo o portal "What's On Netflix", considerando o catálogo americano da plataforma, em dezembro deste ano, 135 dos 7.751 títulos disponíveis (ou 1,74%) estão bloqueados neste plano mais barato.

A reportagem questionou o streaming sobre os bloqueios e as reclamações, mas a empresa não se manifestou até a publicação deste texto.

No final do ano passado, o gigante do streaming encerrou o plano básico, que dava direito a assistir a conteúdo sem anúncios em uma tela por R$ 25,90. Os clientes foram transferidos para o plano padrão com anúncios, lançado ainda em 2022 -o serviço hoje custa R$ 20,90 por mês e inclui exibição de publicidade.

A partir de R$ 44,90

Para assistir aos conteúdos da Netflix sem interrupções por publicidade, o cliente agora precisa pagar ao menos R$ 44,90 mensais pelo plano padrão, que permite que dois aparelhos se conectem simultaneamente, em Full HD (1080p). Depois dele, há ainda o premium, por R$ 59,90, com quatro aparelhos e qualidade 4K.

A Netflix está em evidência atualmente também porque anunciou a compra dos estúdios de TV e cinema e a divisão de streaming da Warner Bros Discovery por US$ 82,7 bilhões (R$ 437,86 bilhões).

O acordo põe um dos ativos mais antigos e valiosos de Hollywood nas mãos da pioneira do streaming, após uma revolução no setor de mídia. Depois de uma série de fusões nos últimos anos, o conglomerado da Warner inclui, além da Discovery, os negócios da HBO, como a plataforma HBO Max.

