Netflix é criticada por bloqueio de atrações para assinantes de plano mais barato

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:04
Muitos assinantes do plano mais barato da Netflix no Brasil se surpreenderam nesta semana com o bloqueio de alguns filmes e séries do catálogo da plataforma, a partir de reclamações que surgiram pelas redes sociais.
Integram a lista de bloqueios produções como os seriados "House of Cards" e "Despachos de Outro Lugar", bem como a animação "Kung Fu Panda". Ao tentar assistir a esses títulos, o usuário recebe uma mensagem informando ser preciso mudar de plano para ter acesso às atrações devido a restrições de licenciamento. Pessoas com planos mais caros conseguem ver os conteúdos normalmente.
Internautas classificaram a decisão como absurda e surreal, mas, na verdade, a restrição existe na plataforma desde 2022, quando foi criado o plano com publicidade. Apesar desse detalhe não estar em evidência na tela de escolha da assinatura da Netflix, o site oficial diz que "quase todos os nossos filmes e séries estão disponíveis" no plano.
"A maioria dos nossos filmes e séries está disponível no plano com anúncios, mas alguns títulos não estão devido a restrições de licenciamento. Esses títulos exibem um ícone de cadeado quando você faz buscas ou navega pelo catálogo da Netflix", diz a nota na central de ajuda da plataforma.
Isso se dá porque alguns contratos não permitem que produções sejam exibidas com interferência de publicidade.
Segundo o portal "What's On Netflix", considerando o catálogo americano da plataforma, em dezembro deste ano, 135 dos 7.751 títulos disponíveis (ou 1,74%) estão bloqueados neste plano mais barato.
A reportagem questionou o streaming sobre os bloqueios e as reclamações, mas a empresa não se manifestou até a publicação deste texto.
No final do ano passado, o gigante do streaming encerrou o plano básico, que dava direito a assistir a conteúdo sem anúncios em uma tela por R$ 25,90. Os clientes foram transferidos para o plano padrão com anúncios, lançado ainda em 2022 -o serviço hoje custa R$ 20,90 por mês e inclui exibição de publicidade.
Para assistir aos conteúdos da Netflix sem interrupções por publicidade, o cliente agora precisa pagar ao menos R$ 44,90 mensais pelo plano padrão, que permite que dois aparelhos se conectem simultaneamente, em Full HD (1080p). Depois dele, há ainda o premium, por R$ 59,90, com quatro aparelhos e qualidade 4K.
A Netflix está em evidência atualmente também porque anunciou a compra dos estúdios de TV e cinema e a divisão de streaming da Warner Bros Discovery por US$ 82,7 bilhões (R$ 437,86 bilhões).
O acordo põe um dos ativos mais antigos e valiosos de Hollywood nas mãos da pioneira do streaming, após uma revolução no setor de mídia. Depois de uma série de fusões nos últimos anos, o conglomerado da Warner inclui, além da Discovery, os negócios da HBO, como a plataforma HBO Max.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta