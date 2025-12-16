Streaming

Netflix vai lançar doc-reality sobre brasileiras que namoram coreanos

Programa acompanha cinco mulheres que viajam à Coreia do Sul para conhecer seus parceiros

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:23

Camila, Morena, Kim, Yu Jaeyun, Katy, Si Won Lee, Luanny, Danny e Mariana de 'Meu Namorado Coreano' Crédito: Nat Odenbreit/Netflix

A Netflix vai lançar uma nova atração que mistura reality show com documentário sobre fenômeno de comportamento que acontece nos últimos anos com a ascensão do K-pop. "Meu Namorado Coreano", que estreia no dia 1º de janeiro, acompanha cinco mulheres brasileiras que mantêm relacionamentos à distância com homens coreanos e decidem viajar até o país para viver pela primeira vez a rotina ao lado dos parceiros.

Longe do clima idealizado dos K-dramas, o programa coloca as participantes diante de situações menos previsíveis. Diferenças culturais, barreiras de idioma, expectativas desalinhadas e a convivência diária testam a solidez dos relacionamentos.

Os episódios se passam em Seul, capital coreana, onde as brasileiras circulam pela cidade, dividindo experiências ao longo da viagem. O doc-reality mostra como o romance dá lugar a dilemas, revelando o que acontece quando um amor idealizado das novelas coreana encontra a realidade.

Gravado ao longo de 22 dias, "Meu Namorado Coreano" mobilizou uma equipe mista com mais de 100 profissionais do Brasil e da Coreia do Sul. A produção contou ainda com consultoria cultural coreana desde o início, além do apoio do Consulado-Geral da Coreia do Sul em São Paulo e da Film Commission de Seul. A atração conta uma segunda parte, que será lançada no dia 8 de janeiro.

