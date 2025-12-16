Cultura

5 filmes que chegam ao cinema nesta semana

Além de Avatar, descubra os lançamentos imperdíveis desta quinta-feira

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:24

A semana traz para os cinemas brasileiros uma programação diversificada Crédito: Imagem: adriaticfoto | Shutterstock

Os cinemas brasileiros recebem nesta semana uma seleção eclética de estreias que vai agradar diferentes perfis de espectadores. Das produções hollywoodianas de grande orçamento às histórias nacionais intimistas, há opções tanto para quem busca espetáculo visual quanto para quem prefere narrativas mais reflexivas.

Se você está planejando sua ida ao cinema nesta semana, confira estes 5 lançamentos que chegam às telas!

1. Avatar: Fogo e Cinzas – 18/12/2025

“Avatar: Fogo e Cinzas” traz Jake Sully e Neytiri enfrentando o Povo das Cinzas em nova aventura na região vulcânica de Pandora Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures

Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) enfrentam uma nova ameaça em Pandora: o Povo das Cinzas, tribo Na’vi violenta liderada pela implacável Varang (Oona Chaplin). Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do filho mais velho, a família precisa lutar pela sobrevivência em meio a novos esforços de colonização humana. A trama mergulha no bioma vulcânico do planeta, região onde a sobrevivência depende do fogo e os guerreiros do misterioso clã dominam esse elemento com maestria.

James Cameron retorna à direção do terceiro capítulo da franquia que já arrecadou mais de 5,2 bilhões de dólares mundialmente. O filme de 3h17min foi desenvolvido com roteiro do próprio Cameron em parceria com Rick Jaffa. Com distribuição da Disney Pictures e classificação indicativa de 14 anos, a produção americana promete inovações visuais e uma história emocionante que levará os Sully aos seus limites físicos e emocionais.

2. Asa Branca – A Voz da Arena – 18/12/2025

“Asa Branca – A Voz da Arena” conta a trajetória de Wandermar Rui dos Santos desde os estábulos até se tornar locutor de rodeio nos anos 90 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes

Wandermar Rui dos Santos trabalhava limpando estábulos quando tentou a sorte montando em touros e cavalos. O sonho de se tornar locutor de arena, no entanto, transformou sua vida após um grave acidente durante um rodeio. Asa Branca (Felipe Simas) revolucionou o espetáculo da montaria no Brasil e acabou se envolvendo com álcool, drogas e noitadas. Ao mesmo tempo, descobriu ser portador de HIV. O reencontro com seu amor de infância, Sandra, iniciou o processo de recuperação do jovem que conquistou o país

Dirigido por Guga Sander, com roteiro de Celso Duvecchi e Fernando Honesko, o documentário de 1h49min conta a história de vida e legado do peão de rodeio e locutor desde sua origem humilde em Turiúba, interior paulista, até sua ascensão nos anos 90 e derrocada nos anos 2000. O elenco traz Felipe Simas no papel principal, Lara Tremouroux como Sandra, Camila Brandão interpretando Jibóia e Fábio Lago como Jotapê. A produção brasileira tem classificação indicativa de 16 anos e explora temas como dependência química e superação.

3. Meus Quatro Maridos – 18/12/2025

“Meus Quatro Maridos” acompanha uma jornalista de 50 anos que reúne seus quatro ex-maridos para celebrar 25 anos somados de casamento Crédito: Imagem: Reprodução digital | H2O Films

Joana (Naura Schneider) é uma jornalista de 50 anos que faz as contas e percebe algo curioso: somando seus quatro casamentos, ela passou 25 anos casada. A descoberta inspira uma ideia inusitada para celebrar suas “Bodas de Prata”: organizar um jantar reunindo todos os ex-maridos, sem revelar o motivo nem a idade dos convidados. Ao longo da noite, cada nova chegada aumenta as tensões e faz antigos conflitos ressurgirem, mas também traz lembranças divertidas e momentos de descontração para o grupo reunido.

Fred Mayrink e Naura Schneider dirigem a comédia com roteiro de Renata Mizrahi, que traz Monique Curi como Andrea, melhor amiga de Joana, além de Toni Garrido e Antônio Fragoso no elenco. A produção brasileira aborda temas como racismo , homofobia e a diversidade nas formas de amar por meio dessa reunião caótica. Com classificação indicativa de 14 anos, o filme reflete sobre os desafios dos relacionamentos modernos e mostra que o essencial não é a cor, o gênero ou o formato, mas sim a capacidade de amar.

4. Nouvelle Vague – 18/12/2025

“Nouvelle Vague” traz Zoey Deutch e Aubry Dullin em filme sobre a formação do movimento revolucionário do cinema francês Crédito: Imagem: Reprodução digital | Mares Filmes

Richard Linklater, diretor premiado de filmes como “Boyhood” e a trilogia “Antes”, conta a história da produção de “Acossado”, filme clássico de 1959 do diretor francês Jean-Luc Godard. Guillaume Marbeck vive Godard, que começou como crítico de cinema e se tornou um dos diretores mais importantes da história. Completam o elenco Zoey Deutch, no papel da atriz Jean Seberg, e Aubry Dullin interpretando o ator Jean-Paul Belmondo. O longa mostra como foi feito um dos trabalhos mais famosos do cinema francês, revelando a bagunça criativa e a energia jovem por trás das filmagens.

O roteiro de Vince Palmo e Holly Gent Palmo leva o público para as ruas de Paris em 1959, mostrando como um grupo de jovens rebeldes mudou o cinema para sempre. Bruno Dreyfürst interpreta Georges de Beauregard, produtor do filme. A produção francesa marca uma novidade para Linklater: é seu primeiro trabalho falado totalmente em francês. Distribuído pela Mares Filmes, o filme em preto e branco homenageia o movimento que revolucionou a forma de fazer cinema no mundo.

5. Volveréis – 18/12/2025

“Volveréis” questiona convenções sociais sobre separações em produção espanhola que transforma luto de relação em motivo de comemoração Crédito: Imagem: Reprodução digital | Leopardo Filmes

Ale é diretora de cinema e Alex é ator. Depois de 15 anos juntos, o casal decide seguir caminhos separados e começa a agir com base em uma velha piada feita pelo pai de Ale: de que separações, e não uniões, são motivo de celebração. Eles anunciam uma festa de separação para vários amigos e familiares, na tentativa de se convencerem da realidade de seu fim. A reunião se torna um exercício de aceitação e despedida, no qual o casal enfrenta a difícil tarefa de transformar o luto de uma relação em algo digno de ser comemorado.

Jonás Trueba dirige essa comédia dramática espanhola que observa com delicadeza e humor os rituais modernos de términos amorosos. A produção explora como as pessoas lidam com o fim dos relacionamentos em tempos contemporâneos, questionando as convenções sociais em torno de separações e a necessidade de criar novos ritos para processar perdas afetivas. O filme acompanha Ale e Alex navegando entre a nostalgia do que viveram juntos e a necessidade de seguir em frente, transformando a despedida em um evento que celebra o que foram e o que ainda podem ser separados.