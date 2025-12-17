Novidade

Dinossauros em Vila Velha? Parque temático é inaugurado com réplicas gigantes

A atração é fixa e já está funcionando. Para visitar, é preciso adquirir um passaporte

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:00

Vila dos Dinossauros é uma atração fixa no local Crédito: Andréia Zampier

Um passeio que mistura imaginação, natureza e lazer acaba de ganhar forma em Vila Velha. Uma vila temática com dinossauros gigantes foi inaugurada no complexo rural Rico Caipira, localizado no bairro Morada da Barra.

A Vila dos Dinossauros tem réplicas em grande escala, com esculturas de até 12 metros, e conta a história de um dos momentos mais fascinantes do mundo. Recebendo inclusive escolas, o espaço não funciona apenas como lazer, mas também uma forma de educação.

Há desde réplicas de tiranossauro rex, tricerátops, branquiossauro e outros. Aos sábados, domingos e feriados, o local funciona das 10h às 17h. Já de terça a sexta, o atendimento é para escolas mediante agendamento. A exceção acontece neste mês de janeiro, quando o local funciona apenas as sextas, sábados e domingos.

O Rico Capira oferece mais de 50 atrações Crédito: Andréia Zampier

A fazenda parque Rico Caipira também dispõe de restaurante e outras 50 atrações. Na compra do passaporte, que custa R$ 120 (inteira), todas as atividades estão inclusas.

Endereço: Avenida Jaguarussú, em Morada da Barra - Vila Velha



