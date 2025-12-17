Beleza

Cabelos cacheados: dicas e cortes para manter os fios sempre bonitos

Cabeleireiras explicam que o cabelo cacheado permite diversos visuais, dos curtinhos aos cortes cheios de camadas

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:00

É difícil resistir aos cabelos cacheados: ondas e curvas são naturalmente encantadoras. E é possível valorizar ainda mais essa beleza natural, um bom corte de cabelo e os cuidados certos são a chave para fios bonitos e saudáveis.

Pensando nisso, HZ conversou com as cabeleleiras Madu Bermond (@madubermond) e Ana Paula Donna (donnadescabelada), especialistas em cachos, que deram dicas de cortes e cuidados para diferentes tipos de curvatura.

O segredo são as camadas

Ana Paula e Madu concordam que os cortes em camadas são os mais indicados para valorizar os cachos, mas reforçam que é fundamental avaliar, junto ao profissional, quais tipos de camadas funcionam melhor para cada perfil. É o que explica Madu:

Madu Bermond reforça a importância das camadas Crédito: Instagram | Reprodução | Madu Bermond

Dentro das camadas a gente sempre vai personalizar para o gosto pessoal e curvatura da cliente: pouca camada, muita camada ou intermediária; comprimento longo, médio ou curto. E ainda, dentro disso, podem variar as formas: arredondadas, ovais ou quadradas

A profissional conta que sempre avalia três pilares fundamentais: gosto pessoal, desejo de imagem e harmonia. Assim, é possível criar um corte totalmente personalizado para cada cliente, tanto que, ela costuma até “batizar” os cortes com o nome das próprias clientes.

Ana Paula segue a mesma linha. “Não acredito em corte certo para cabelo cacheado, mas sim no corte que transmita o desejo da cliente”, afirma. Para ela, um atendimento cuidadoso, que escute a demanda e avalie densidade, volume e curvatura, é o que define a escolha final.

IDEIAS PARA SE INSPIRAR

Corte Julia Roberts / Long Layers

Julia Roberts e Sarah Jessica Parker foram verdadeiros ícones de beleza Crédito: Acervo pessoal Ana Paula Donna/ Reprodução de Pretty Woman/ Touchstone Pictures

Julia Roberts e Sarah Jessica Parker foram verdadeiros ícones de beleza, moda e estilo nos anos 1990, e essa influência segue inspirando gerações até hoje. Não à toa, o cabelo de Roberts é um dos mais pedidos no salão de Ana Paula:

Ana Paula Donna é cabeleleira especialista em cachos Crédito: Reprodução | Ana Paula Donna

Trata-se de um visual com franja versátil, que pode ser usada repartida ao meio ou de lado. O corte possui camadas altas, bem repicadas, sendo ideal para quem gosta de volume e busca mais personalidade

Shaggy Hair

Shaggy Hair em diferentes curvaturas Crédito: Acervo pessoal | Ana Paula Donna

Direto dos anos 1970 para a atualidade, o shaggy hair é um corte vintage que voltou com tudo. Ele se assemelha ao long layers, mas traz franja mais curta e um contorno frontal mais marcado, o que proporciona um visual despojado e “desconectado”. O corte pode ser adaptado a diferentes curvaturas, sendo considerado extremamente versátil.

Chanel ou Long Bob

Corte curto em cabelo cacheado Crédito: Acervo pessoal | Ana Paula Donna

Ainda há quem acredite que cacheadas não podem apostar nesses estilos, mas Ana Paula reforça: fica lindo. A chave está na inclusão de camadas para garantir balanço e definição.

Corte chanel com a base reta e levemente triângular Crédito: Globo

Na novela Vale Tudo, a personagem Maria de Fátima mostrou que o chanel, além de possível em cabelos cacheados, também traz modernidade e sofisticação ao visual.

Camadas intermediárias / equilibradas

Cortes em camadas equilibradas Crédito: Acervo pessoal | Madu Bermond

Perfeitas para quem quer valorizar os cachos sem abrir mão do comprimento, as camadas baixas fazem sucesso em diversas curvaturas. Também é possível escolher formatos mais arredondados, ovais ou quadrados.

Muitas camadas

Cortes com muitas camadas valorizam os cachos Crédito: Acervo pessoal | Madu Bermond

Já as camadas altas são ideais para quem deseja aliar volume e definição, além de trazer movimento e um ar moderno ao visual. Elas podem ser incorporadas em diferentes comprimentos e aliadas a cortes especifícos.

Cuidados além do corte

Um ponto levantado por Madu Bermond é o mito de que cabelos cacheados são difíceis de cuidar. Ela comenta que muitas clientes aprendem a finalizar o cabelo em 5 minutos, sem necessidade de escova ou longos processos, que cabelos lisos podem demandar. Para isso, ela destaca a importância do uso de produtos de qualidade, um corte a cada 6 meses e técnicas adequadas para o tipo de fio.



Já Ana Paula Donna, destaca a importância da higiene capilar como lavar os fios ao menos 3 vezes por semana para manter couro cabeludo saudável. Ela também recomenda manter uma alimentação equilibrada, beber água com frequência e hidratação ou nutrição semanal para mais definição e menos frizz.



As duas profissionais concordam: mais do que regra, tendência ou “corte da vez”, o que realmente importa é que a cliente se sinta representada, ouvida e confortável com seu próprio cabelo.

Como resume Madu: “O importante é encontrar um profissional disposto a fazer um cabelo que se encaixe na sua vida, e não o contrário.”

