Mais atrações!

Lenine, Psirico e Thiago Aquino agitam a terceira semana da Arena de Verão em Vitória

Já haviam sido anunciados Suel, Pele Morena, Rick & Renner, Mumuzinho e outros cantores

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:06

Atrações da terceira semana da Arena de Verão 2026 Crédito: Marcus Leoni, Folhapress / Instagram @psirico / Instagram @thiagoaquinoof

A Arena de Verão 2026, que acontece na Praia de Camburi, em Vitória, terá mais uma semana de atrações. Desta vez, a Prefeitura de Vitória anunciou Lenine, Psirico e Thiago Aquino.

Na sexta-feira, 16 de janeiro, se apresentam Gabriel Sabadim e Thiago Aquino, natural de Feira de Santana, na Bahia. O artista somou mais de 1 bilhão de "plays" nas plataformas digitais em 2024 e deve agitar a Arena com seus hits.

Já no sábado, 17 de janeiro, o axé da banda "O Giro", de São Mateus, dá inícios aos trabalhos. E não para por aí: o pagode baiano de Psirico embala a festa com clássicos como "Lepo Lepo" e "Molen-Molen".

Fechando o fim de semana, Herança Negra e Lenine sobem ao palco no dia 18 de janeiro. O pernambucano Lenine, que tem influências do pop e rock, desembarca em Vitória com sua banda cantando grandes sucessos.

A Arena de Verão 2026 vai de 2 a 25 de janeiro, com atrações musicais, gastronômicas e esportivas. São 27 shows previstos, além de apresentações das escolas de samba e grupos de congo. A arena será instalada na Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5, sempre às 20h, com entrada gratuita.

