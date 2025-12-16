Desculpa

Zezé Di Camargo pede desculpas à família Abravanel: 'Fui mal interpretado'

Nota foi enviada pela assessoria do cantor à coluna nesta terça-feira (16); ele diz que utilizou a expressão 'prostituindo' em sentido figurado

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:03

Zezé Di Camargo se pronunciou na tarde desta terça-feira (16) para pedir desculpas à família Abravanel após a repercussão de um vídeo publicado por ele na madrugada desta segunda-feira (15) com críticas ao SBT.

No texto, o cantor explicou o uso da expressão que gerou críticas e afirmou que não houve intenção de ofender. "Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que utilizei a expressão 'prostituindo' em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Apesar disso, a expressão foi mal interpretada", disse.

Zezé também destacou que não teve, em nenhum momento, o objetivo de desrespeitar mulheres, especialmente as integrantes da família Abravanel. "Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras", completou.

Em conversa com a reportagem, a assessoria do SBT informou que não haverá resposta ao pedido de desculpas de Zezé.

CRÍTICAS AO SBT

Na madrugada desta segunda, o cantor publicou um vídeo expressando revolta com a presença do presidente Lula na inauguração do SBT News. Zezé chegou a pedir que a emissora não exibisse o seu especial de Natal, que estava programado para ir ao ar amanhã. O episódio foi cancelado. "Para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Beijo. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão... Desculpem, prostituindo. Não faço parte disso", disse.

O desabafo provocou reação de Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos. Ela divulgou uma carta aberta reforçando que a proposta do evento era refletir a "pluralidade e o respeito a todas as instituições". "Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo".

