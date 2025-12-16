Polêmica

Ratinho rebate críticas de Zezé e defende SBT: 'atitude que beira a ignorância'

Nesta semana, o cantor publicou um vídeo nas redes sociais pedindo cancelamento de seu especial de natal por discordar da preseça do presidente Lula na emissora

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:04

Zezé Di Camargo diz que mudança de postura do SBT não reflete suas convicções pessoais Crédito: Reprodução/Instagram/@zezedicamargo

O apresentador Ratinho aproveitou o seu programa desta segunda-feira, 15, para rebater as críticas do cantor Zezé Di Camargo sobre a estreia do SBT News. "O SBT não tem lado, nunca teve".

Sem citar nomes, o apresentador disse que "as forças das redes sociais impulsionaram a falsa ideia de que o SBT é uma televisão voltada para os lados políticos, sendo esquerda ou de direita" e que esse é o maior exemplo de que o Brasil precisa "urgentemente ser repensado, e as opiniões políticas respeitadas".

Transformar o momento do lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político, é uma atitude que beira a ignorância Ratinho Apresentador

Em sua fala, ele aproveitou ainda para afirmar que a emissora respeita os poderes constituintes, "até mesmo por educação, por pluralidade" e que convidou autoridades de todos os poderes, de todas as linhas de pensamento, seja de direito, esquerda ou centro. "O SBT seguirá sempre os princípios determinados pelo Silvio Santos, o criador dessa emissora."

Entenda o caso

Na madrugada da última segunda, Zezé Di Camargo publicou um vídeo no Instagram em que pedia o cancelamento do especial pelo SBT por discordar da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do SBT News, na última sexta-feira, 12.

O especial de Natal com Zezé já está gravado e contou com participações de outros artistas. Ainda assim, o sertanejo afirmou preferir que a emissora reconsidere a exibição. "Se vocês puderem fazer um favor pra mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso", disse.

Em resposta ao vídeo, o SBT divulgou uma carta aberta assinada pela presidente da emissora, Daniela Abravanel Beyruti. Sem citar o nome do cantor, a emissora afirmou que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário.

Porém, devido à polêmica, a emissora anunciou nessa segunda-feira, 15, que "após avaliações internas", "decidiu por não exibir o Especial Natal é Amor, que estava programado para a próxima quarta-feira, às 23h. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário", afirma a nota enviada ao Estadão.

Este vídeo pode te interessar