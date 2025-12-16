Telenovela

Cena do assalto em 'Três Graças' diverte internautas

Sequência surpreende com diálogos cômicos e bandidos atrapalhados

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:42

Gerluce (Sophie Charlotte) nervosa. O bando invade a casa, Arminda (Grazi Massafera) tenta impedir mas, Joaquim (Marcos Palmeiras) a empurra. Ele anuncia o assalto. Crédito: Globo/ Manoella Mello

A aguardada cena do assalto em "Três Graças" divertiu telespectadores, que fizeram elogios aos diálogos cômicos nas redes sociais.

Na cena, o grupo de assaltantes aterroriza a família de Arminda (Grazi Massafera) e leva embora as estátuas e todo o dinheiro da vilã. Em seguida, a quadrilha decide raptar Josefa (Arlete Salles) para ganhar tempo para a fuga. Gerluce (Sophie Charlotte) pede para ser levada junto com a patroa.

As duas são largadas sãs e salvas em frente ao Teatro Municipal de São Paulo e Josefa se emociona ao lembrar das óperas que assistiu. A sequência do crime divertiu a internet.

Gerluce (Sophie Charlotte) e Josefa (Arlete Salles) são levadas como reféns. Crédito: Globo/ Manoella Mello

"Absolute novelão toda a sequência do assalto! Destaque para a Arlete Salles, Grazi e Gabriela Loran, que brilharam durante toda a sequência", elogiou um telespectador no X.

"Eu não tô aguentando com a Viviane [Gabriela Loran] elogiando o papel de parede da Dona Josefa durante o assalto", comentou outra.

"O assalto mais cômico da história, oitocentos furos, múltiplas provas e várias testemunhas, eu amo", se divertiu outra. "É o assalto mais engraçado da história", concordou outro.

"Estou imaginando o maravilhoso do Aguinaldo Silva escrevendo o capítulo do assalto e se escangalhando de rir com todas as possibilidades de situações nonsenses que pudesse colocar. Acho até que ele não colocou todas, mas o que esteve já ficou maravilhoso", analisou outro fã da novela.

