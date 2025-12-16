Famosos

Marco Pigossi estreia em série da HBO e abala romance entre protagonistas

Ator interpretará neurocirurgião que reaparece na vida de Josh Nichols na segunda temporada

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:56

Marco Pigossi deve aparecer no episódio 12 da segunda temporada Crédito: Ronny Santos/Folhapress

Marco Pigossi estará na segunda temporada da série "Mentes extraordinárias", da HBO Max, em um arco que promete mexer com os rumos afetivos dos protagonistas. Ele entra na trama como um novo interesse amoroso de Josh Nichols (Teddy Sears), personagem que vive um impasse emocional com o médico Oliver Wolf (Zachary Quinto).

"Feliz em dividir isso com vocês. Quem aí no Brasil é fã da série?", escreveu o ator brasileiro em um publição anunciando o papel.

Segundo informações do site TV Insiders, Pigossi dará vida a Dr. Beau Pedrosa, um neurocirurgião carismático e talentoso, descrito como alguém com forte empatia pelos pacientes e um passado ligado ao hospital Bronx General. A participação do brasileiro começa no episódio 12.

Segundo o produtor executivo Michael Grassi, Beau é a pessoa do passado de Josh mencionada em episódios anteriores. O relacionamento longo que volta à cena no momento em que Wolf tenta retomar a história dos dois. "Ele foi alguém importante na vida do Josh", disse o produtor ao site.

A chegada de Beau deve acentuar o clima de desconforto entre os personagens. Ainda de acordo com Grassi, Wolf precisará da ajuda do novo médico em determinado momento da trama, o que cria uma dinâmica "constrangedora". Mas, o produtor adianta que a narrativa reserva reviravoltas rápidas e inesperadas. "Há surpresas que fazem o público se inclinar para a história de um jeito que não espera", diz.

Mesmo com o novo obstáculo, a série não abandona o casal que conquistou os fãs. "Quando não estamos torcendo por Wolf e Josh?", brincou Grassi. "Nós amamos os dois."

"Mentes Extraordinárias" acompanha um neurologista excêntrico, Dr. Oliver Wolf, e sua equipe de estagiários enquanto eles exploram a mente humana, ao mesmo tempo, em que lutam com seus próprios relacionamentos e saúde mental.

Este vídeo pode te interessar